新北男台61線高架橋上「逆向漫步」　女警緊急救援送返家

▲新北市陳姓老翁18日清晨被發現在台61線新屋段北上路段漫步，經通報楊梅警方派員協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警方18日清晨接獲通報指稱，台61線高架快速道路有人疑似在橋上漫步，警方獲報後立即派員查看，果然看到北上48K處內側有路人逆向徒步行走，發現是高齡88歲陳姓老翁，女警攔查後迅速將其帶上車並送回派出所安置，警方查出陳翁設籍新北市樹林區被列為失蹤人口，經通報其家人聲稱無力接回，警方好人做到底送回新北市樹林區住處，家人得知後對警方熱心協助感謝不已。

楊梅警分局永安派出所於18日清晨接獲報案，稱有路人行於台61線快速道路北上高架橋上徒步行走，因該路段為車輛頻繁出入，警方立即派遣女警顏安敏前往察看，最終在北上48K處內側，發現一名老翁於內側車道逆向往南行走，女警發現後以巡邏車停於老翁前，迅速將老翁帶回派出所安置。

▲新北市陳姓老翁18日清晨被發現在台61線新屋段北上路段漫步，永安派出所女警顏安敏協助送回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）



警方查出，高齡88歲的陳姓老翁日前出門後一直未返家，17日被新北市樹林警分局通報為失蹤人口，陳姓老翁對於為何徒步至桃園也說不出來，警方聯繫家屬至派出所將老翁帶回，但家屬透露因有要事不克前來，也沒有其他親朋好友可協助，員警當下決定將老人載返新北市住處，家屬對警方熱心協助感謝再三。

楊梅警分局分局長張仁傑表示，為民服務是警察重要工作，對派出所同仁能及時前往保護老翁安全，並體諒家屬困難協助將老翁平安護送返家，以避免發生意外，這種作為非常值得讚許，呼籲民眾若本身或親友有需要幫助時，可撥打「110」專線，請求警方提供協助。