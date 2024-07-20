中國式現代化　鄭永年：不管脫鉤持續對外開放

▲鄭永年。（圖／CFP）

文／中央社

中共20屆三中全會閉幕，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，會議提供實現「中國式現代化」目標一個行動方案，將透過體制改革、擴大領域對外開放往目標推進。

中共20屆三中全會15至18日在北京召開，會後公報提到，進一步全面深化改革、推進中國式現代化等內容。鄭永年接受中國新聞週刊專訪作出會議內容解讀，他表示，將透過體制改革、擴大領域開放實現中國式現代化目標。

鄭永年表示，中共18屆三中全會提出全面深化改革的指導思想、目標任務、重大原則；20屆三中全會重點明確，呼應中共20大提出的「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，要實現中國式現代化目標，需要一個行動方案。

他認為，20屆三中全會提供了實現中國式現代化目標的行動方案，解決了「怎麼做、誰來做」的問題，從這個意義來說，三中全會是具有里程碑意義的會議。

鄭永年指出，中國式現代化是以「人的現代化」為中心的現代化。國際上一些被普遍認為已經實現現代化的經濟體，從物質層面來看，經濟非常地發達；但是社會不夠公平，因此也不夠穩定。

關於改革如何著手，鄭永年回應，按照中國式現代化的標準，中國目前面臨兩個問題，一個是發展不足，二是部分地方活力不夠。需要透過財稅改革釋放地方活力，所以這次會議提出完善中央、地方財政關係。

「去年中共中央經濟工作會議強調『先立後破』，我覺得這很重要」，鄭永年說，11屆三中全會以來的改革，都是增量改革；增量改革仍很重要，如果只是去動存量改革，那就是「搞分配」。

他說，「儘管很多人對既得利益很痛恨，但是任何社會都有既得利益，不可能把既得利益毀滅了，重新來一遍。我們並不是要摧毀既得利益，而是要遏制既得利益者對創新的阻礙，不能贏家通吃，既得利益者不讓新的利益長出來」。

中國新聞週刊提問，「開放」是中國式現代化的標誌，未來應該如何繼續深化開放。

鄭永年認為，一方面是「推進高水平對外開放」、「穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放」，持續對接世界先進規則；另一方面則是單邊開放，縱使西方國家對中國「脫鉤斷鏈」，仍要對他們開放。

他指出，英、美以前都是根據自己的需要進行單邊開放，因此成為世界高端人才、優質資本的聚集地。中國單邊開放走出第一步，效果也很好，接下來必須擴大到更多領域；「脫鉤」是意識形態，「開放」是按照市場邏輯。

鄭永年強調，中國是全球最大的單一市場，根據資本邏輯，哪裡有機遇就去哪裡，這靠意識形態是堵不住的，「只要認清了這一點，我們就無須害怕。我們要好好理解單邊開放，這將是中國在國際上最有效的政策之一」。