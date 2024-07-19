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三中全會公報「改革」一詞出現逾50次　2029任務要完成

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平出席中共第二十屆三中全會  。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十屆三中全會18日在北京落幕，並發布了全會公報，當中「改革」二字出現超過50次，其中深化體制機制改革成為高頻詞，領域涵蓋教育、科技、土地制度等等。根據三中全會確定的時間表，到2029年中華人民共和國成立80週年時，要完成本決定提出的改革任務。

據《中新社》報導，中國的改革方向備受世界矚目，為期4天的三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。

18日公佈的全會公報指出了進一步全面深化改革的總目標，到2015年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

報導指出，在改革步入深水區的當下，單個的問題突破、矛盾解決已經行不通，更需要增強系統性、整體性，形成改革合力。

觀察此次全會公報，「改革」二字出現50多次，其中深化體制機制改革成為高頻詞。全會提出，要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才發展體制機制改革；深化財稅體制改革，深化金融體制改革；深化土地制度改革；深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革；深化醫藥衛生體制改革等。

大陸中央黨校教授竹立家表示，新時代中國大陸的社會主要矛盾，是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，而強調普惠、基礎、兜底，就是針對這個主要矛盾，完善基本公共服務制度體系，在醫療、養老等群眾反映突出問題上，回應群眾關切。

報導最後指出，面對紛繁複雜的國際國內形勢，以及新一輪科技革命和產業變革，以人民為中心是中國全面深化改革始終不變的價值取向。

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