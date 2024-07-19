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大陸 大陸焦點 特派現場

陸中宣部開會學習「三中全會精神」　積極展開對外宣傳

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共第二十屆三中全會現場。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議(簡稱：三中全會)18日閉幕，中宣部當天晚上即召開電視電話會議，要學習三中全會精神，強調要精心組織宣傳報導，積極展開對外宣介，推動全會精神深入人心，把進一步全面深化改革的戰略部署，轉化為推進中國式現代化的強大力量。

據《新華社》報導，中共中宣部18日晚間，在北京召開學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神電視電話會議。部長李書磊強調，要深入學習領會三中全會精神，增強堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」的政治自覺，全力以赴推動興起學習宣傳貫徹全會精神的熱潮。

會議指出，三中全會通過的《決定》，是在新的歷史起點上，推進全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的堅強決心，「向國內國際釋放了我們黨堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號（訊號）。」

會議強調，宣傳思想文化戰線要帶頭學習好、領會好全會精神，精心組織宣傳報導，廣泛展開集中宣講，深化理論研究闡釋，積極展開對外宣介，推動全會精神深入人心，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。

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