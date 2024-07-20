手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色」

▲FB檢視行刺川普的20歲槍手克魯克斯的手機後，發現他最後的搜尋紀錄竟是色情內容。（合成圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州被20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊受傷，目前聯邦調查局（FBI）正在解密克魯克斯的手機，不料卻發現他最後一次的上網搜尋紀錄竟是色情內容。

彭博社引述消息人士指出，FBI上周在刺殺案後當場就取得了克魯克斯的三星手機，不過FBI直到14日上午仍未能破解手機。於是，FBI向以色列情報技術公司Cellebrite求救，動用該公司未曾公開的技術，耗費40分鐘，才成功解鎖手機。

據《紐約郵報》報導，破解手機後，FBI對克魯克斯的通話與簡訊紀錄進行調查，發現他收到的最後幾封簡訊都是父母發來的，內容大致是詢問他在哪，之前的報導也曾提及，克魯克斯的父親在13日下午1點左右發現兒子拿走家中的AR-15步槍後不知所蹤，還曾報警向警方求助。

此外，手機紀錄也顯示，克魯克斯最後一次上網搜尋的居然是色情內容。消息人士表示，在克魯克斯的手機發現色情內容「並不罕見」，因為其他大規模槍擊案的槍手和恐怖分子嫌疑人也曾搜尋過類似內容。

調查人員也發現，克魯克斯在案發前也曾了解過牛津高中槍擊案的兇手伊桑（Ethan Crumbley），手機不僅存有他被捕後的照片，還有一則關於伊森父母的新聞，他們因未能阻止兒子的殺戮而被判過失殺人罪。據悉，目前FBI對克魯克斯手機的調查已結束，接下來的重點將集中在他臥室裡發現的筆電和硬碟。