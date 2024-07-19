詭！泰2女「嘴唇發黑」陳屍豪宅　與富商親密關係曝

▲泰國富商的妻女陳屍豪宅。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府2名女子被發現陳屍於豪宅內，兩人分別為一名富商的妻女，然而當富商發現時，兩人已經明顯死亡，臉部發青且嘴唇、指甲發黑。警消獲報後抵達現場，確認死者死亡已經超過24小時，並找到2封遺書。初步判斷是母親久病厭世，而女兒則因不願獨活，跟著母親自我了斷。警方指出，兩人的死因疑似為亞硝酸鈉中毒，因此屍體部分特徵類似於氰化物中毒。

根據khaosod報導，2名死者分別為68歲與36歲的母女檔，兩人19日中午12時左右被發現陳屍於春武里府的豪宅。警方抵達現場時，車庫內還停放著一輛銀灰色的賓士汽車。

發現兩人的正是67歲富商本人，他表示，自己平時住在曼谷，而妻子則因為罹患肺癌晚期，與女兒一同住在春武里府養病。他18日起就無法聯絡到妻女，一時擔心，便從曼谷驅車前往春武里府，然而當他打開門後，便發現兩人陳屍屋內，隨即報警。

警方抵達現場後，發現2名死者躺在床上，母親位於左側，女兒位於右側，兩人均蓋著毛毯，由於遺體嘴唇發黑、臉色發青，且指甲也有變黑的情形，因此推測死亡時間超過24小時。

經調查，警方並未在房間內發現打鬥痕跡或是其他財物損失，但在現場發現了2遺書和1瓶使用過半的亞硝酸鈉。遺書中提到，母親因患肺癌晚期，決定結束生命，而女兒則寫道，「無法想像沒有母親的生活，因此決定與母親一起離去。」

鄰居表示，母女倆在這間豪宅居住4到5天，期間行為並未異常。唯一令人印象深刻的是，兩人一直穿著黑色衣服。

警方初步判斷，兩人應該是服用過量的亞硝酸鹽導致中毒死亡，暫時排除他殺可能。遺體已送往法醫研究所進行詳細驗屍，以釐清具體死因。據悉，女兒曾在國外留學。

亞硝酸鈉是一種化學物質，其作用類似於氰化物，會導致心臟不規律跳動、血壓降低，並可能使血液無法供應至大腦，最終心臟驟停死亡。中毒特徵為嘴唇、指甲以及皮膚黏膜呈青紫色。

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