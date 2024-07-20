提升員工與遊客安全意識　南消一大後壁雅聞觀光工廠辦防火宣導

▲雅聞觀光工廠與南消一大後壁分隊，舉辦了一場別開生面的防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提高員工與遊客的防火意識，雅聞觀光工廠20日與南消一大後壁分隊舉辦了一場別開生面的防火宣導活動，本日遊客更高達300人，此次活動目的在強化大家對火災的防範與應變能力，確保工廠內的安全環境。

宣導活動設置體驗項目，為救護CPR及防震三部曲「趴下、掩護頭部、穩住」，讓與會民眾了解火災時濃煙流動情形及初期滅火及避難逃生的重要性。活動中消防人員除向參與活動的民眾宣導防火防災知識，也介紹消防員消防衣帽鞋、空氣呼吸器等個人裝備及車輛救災救護器材，現場也提供小小消防衣供小朋友穿著拍照，透過寓教於樂方式讓大家體驗消防人員的工作內容及辛勞。

消防局第一大隊大隊長邱國禎指出，一場火災搶救的成敗光是依靠消防隊能力是有限的，如果場所每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分防災準備，少一分災害損失」理念，就能降低災害風險及財產損失。





消防局長李明峯期望透過類似宣導活動，讓民眾熟悉消防工作，增加防火安全觀念，落實防災教育家庭紮根。所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。