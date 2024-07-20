消暑一「嚇」！隨身風扇藏爆炸風險　重摔致破裂應停用

▲隨身風扇已是許多人的消暑必備品。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

熱浪一波接著一波，出門在外走沒幾步就汗流浹背，隨身風扇成為許多人的消暑必備品，生活達人486先生特別提醒，在選購及使用相關產品時一定要多加留意，若有不慎恐引發危險。

舉例來說，時下正夯的掛脖風扇、手持風扇設計方便隨身攜帶，但經常從包包拿進拿出時應小心避免摔落地面。嚴重恐導致內部電池變形造成短路，此時再開機使用，容易冒煙起火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現在市面上便攜型風扇廣泛使用充電式鋰電池，而鋰電池受到撞擊容易膨脹並導致外殼破裂，增加爆炸風險。日本兵庫縣尼崎市消防局曾於官方社群平台拍片提醒，掛脖風扇因鋰電池故障爆炸，實驗中的人體模型臉部被燻到全黑，再嚴重一點恐重創臉部。

▲行動電源應避免摔落，若外殼龜裂應停止使用。

除了隨身風扇，行動電源也要避免重摔，以防電池損壞引發危險；若外殼出現龜裂，建議立即停止使用。摔落也容易造成過壓保護裝置失效，發生異常時無法達到正常電池保護作用。

經濟部標檢局自今年1月1日起，已將手持移動充電式電風扇，列為「應施檢驗商品」，選購時一定要檢查是否有經濟部標檢局BSMI合格認證，才能涼得安心。

另外，充電時應遠離易燃物和高溫潮濕處，同時盡量避免人不在現場或是睡覺時為行動電源充電，以防發生意外時反應不及。