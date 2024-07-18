陝西寶雞「大暴雨」！　當地居民嘆：至少20幾輛車被沖走

記者廖翊慈／綜合報導

陝西寶雞連日受暴雨影響，多地路段被洪水淹沒。有多名寶雞居民拍攝到，暴雨後渭濱區有多輛汽車被沖走。目擊者閔先生表示，「16日晚間被水沖走的汽車很多，我看到的就超過了20輛。」

據《上游新聞》報導，一名當地居民閔先生17日拍下了多個影片，並發佈到了自己的社交平台上。從影片中看，渭濱區火炬路商圈的一棟商務大樓附近滿地泥濘，有挖掘機在路面作業，清理路上的樹枝、雜物，旁邊的公園南路上，路面水流速度很快，裡面泡著多輛汽車，有的汽車已經被掀翻，只露出了兩個車輪還在水面上。

閔先生說道，「16日一直在下暴雨，大概11點左右渭濱區的石壩河就發洪水了，好多沿河的車都被沖走了，目前雨還在下，雨時大時小，我所住的街道路面沒什麼積水了，但是泥沙比較多，現在是有消防人員和志願者在清理路面。」

渭濱區應急管理局的工作人員透露，「目前我們的人員都在實地核查受災數據，現在情況仍在掌握當中，具體內容以官方發布的信息為準。」

▲有車輛僅剩輪子露於水面。（圖／翻攝自微博）

渭濱區會宣傳部指出，7月16日晚至17日清晨，渭濱區遭遇暴雨突襲，截至17日早上8時，全區18個站點降雨量均超過100毫米以上，最大為高家村站179.3毫米，最小為棗園站100.2毫米，清薑河益門鎮站17日0時40分出現超百年一遇洪水，洪峰流量836m³/s，降雨導致部分城區段出現城市淹水，道路淹水。

渭濱區應急管理局表示，針對此次災情，渭濱區委、區政府立即組織救援隊伍前往受災區域開展工作，動員全區力量做好城市內澇清淤工作，對積淤道路進行打掃，盡快恢復道路通暢，在河流沿岸進行防控，及時預判河水流量，確保全區群眾安全，同時聯合各級志工對受損地下車庫進行抽水作業。

報導指出，此外透過集中安置和分散安置相結合的方式，對受困群眾進行及時轉移，妥善安置受災群眾。據區應急管理局統計，截至上午8時已緊急避險轉移撤離群眾823戶1289人，暫無人員傷亡報告。