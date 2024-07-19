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南警新卸任局長、分局長及大隊長聯合交接　黃偉哲：讓市民有感

▲台南市警察局卸任代理、新任局長19日下午在警察局舉行交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局卸任代理、新任局長19日下午在警察局舉行交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局新卸任局長及新任分局長、大隊長聯合交接典禮，19日下午在警察局舉行，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交，立委賴惠員及李宗翰、王家貞、蔡育輝、沈家鳳、楊中成、李偉智等多位議員與會觀禮，典禮莊嚴隆重。

▲台南市警察局卸任代理、新任局長19日下午在警察局舉行交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝卸任局長廖宗山的努力，也期勉新任局長林國清能藉其過去豐富的經驗，讓台南市變得更好。黃偉哲介紹新任局長林國清的資歷非常完整，對於治安也有相當豐富的經驗，他期許林局長就任後，能接續歷任局長打下來的基礎，率領警察團隊，把治安、交通打造到更好，也能繼續貫徹總統打詐及掃毒的政策，強力打擊犯罪，維護市民治安一定能夠讓市民有感。

黃偉哲也肯定前任局長廖宗山任職期間戮力從公，近日治安網路聲量調查顯示，台南市民對治安的好感度是六都最佳，在廖局長領導下，不論是治安或交通成效都屢創佳績，攔阻詐騙全國最佳，防制酒駕六都第 1。對於本月南區發生重大槍擊案，儘管即將退休，廖局長仍扛下重責積極指揮偵辦，相信警察局在前、後任局長全力偵辦下，破案指日可待。

警政署張榮興署長表示，他對新任林國清局長有很大的期許，應該是有能力、有辦法能夠盡快把台南這件槍擊案件釐清嫌犯的身分，能盡快的偵破，未來對台南的治安跟交通，都能做貢獻。

▲台南市警察局卸任代理、新任局長19日下午在警察局舉行交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新任警察局林國清局長也表示，對於林士傑遭到槍擊案，犯嫌不排除任何可能的動機，專案小組會積極的對任何可疑的線索去清查、過濾、偵辦，他絕對有信心，而且有能力把本案偵破。

▲台南市警察局卸任代理、新任局長19日下午在警察局舉行交接典禮，由市長黃偉哲親自主持，警政署長張榮興監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新任局長林國清為中央警察大學第 54 期行政警察學系畢業，歷任警察局人事室主任、保安警察大隊大隊長、玉井分局分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊總隊長、苗栗縣警察局局長、警政署保安組組長、台中市政府警察局副局長、保安警察第六總隊總隊長、警政署警政委員等重要職務。

另外，警察局卸任、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，亦於今日在該局大禮堂接續舉行，職務調整如下：一、歸仁分局分局長顏勤峰，調任永康分局分局長。 二、交通警察大隊大隊長施衣峯，調任歸仁分局分局長。 三、警政署保安組科長施宇峰，調任白河分局分局長。 四、保安科科長洪國哲，調任交通警察大隊大隊長。 五、保防科科長劉柏陞，調任保安警察大隊大隊長。

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