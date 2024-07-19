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撐到2024年！「台灣最後1間HTC店」掰了　網朝聖：蝴蝶機超火紅

▲▼ 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

▲位在台南的HTC門市已關店，變成水煎包店 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

網搜小組／劉維榛報導

許多人第一支手機就是HTC！而臉書粉專《台南式 Tainan Style》表示，位在台南的HTC門市已熄燈，房東改租給水煎包業者，不過最令小編感到不可思議的是，在蘋果、三星與各大品牌夾殺之下，HTC門市竟能撐到2024年，照片引來千人追憶爆共鳴，「真的是時代的眼淚，學生時期蝴蝶機超火紅！」

粉專《台南式 Tainan Style》PO出一張街景照，開頭就感嘆「時代的眼淚」，原來「全台灣最後一間HTC專賣店關了」，如今也有人承租重新裝潢，賣起庶民小吃水煎包。

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對此，小編有感而發拋問，「現在的人還知道什麼是HTC嗎？」小編更直言，比起熄燈這一事，台南這一間HTC專賣店居然能撐到今年才倒，反而讓人感到更驚訝。

一票網友回憶殺大喊，人生第一支手機就是HTC，「中山南路上，蝴蝶2在這買的」、「17歲的第一支手機是HTC」、「想當初五月天還代言過他們手機，時代潮流，潮起潮落」、「人生中至少有過一支HTC，到現在開機還能用，其實品質不錯」、「第一支智慧手機也在這買的」、「以前手機壞掉的時候，有來這間詢問過送修要多久，唯一一次...也是最後一次」「這間是VR體驗店，店裡可以免費體驗VR，我的VR就是在那邊買的」、「真的是時代的眼淚，學生時期蝴蝶機超火紅」。

留言串中，還釣出前員工感觸現身直呼，「前資深員工簽到」。

最後，《台南式 Tainan Style》小編還補PO一張4年前的照片，與今昔對比超衝擊，「那時候全台灣剩兩間，都在台南，這間撐到今年才關實在很不可思議！」

▼HTC門市只能從照片裡回憶了。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

▲▼ 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

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