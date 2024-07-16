新興毒品花樣多 黃偉哲：要警覺不能讓青少年落入深淵

▲台南市長黃偉哲帶領市府團隊，結合台南地檢署、台南市學生校外生活輔導會及衛生福利部嘉南療養院，辦理「防制新興毒品共建無毒大台南」記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升青少年對於新興毒品議題的關注，台南市長黃偉哲帶領市府團隊，結合台南地檢署、台南市學生校外生活輔導會及衛生福利部嘉南療養院，於16日辦理「防制新興毒品共建無毒大台南」記者會，邀請蔡佰達檢察官分享實務經驗，現場並展示反毒教材及毒品防制成果。

黃偉哲市長強調，面對毒品戰爭，大家要非常警覺並一起努力，不能讓青少年朋友落入毒品的深淵。市議員沈震東也到場表達關心。

黃偉哲市長表示，毒品及藥物濫用不只是公共衛生議題，也易伴隨犯罪問題，一旦沾染上毒品，使用者再犯率非常高，因此各國政府無不投入相當資源致力防制，目前正值暑假，為避免青少年遭受毒品危害，市府與執法及醫療單位共同宣誓，合力推動緝毒、防毒、拒毒及戒毒等工作，也讓大家認識目前常見的新興毒品並警覺，以免誤入毒品陷阱。

台南地檢署鍾和憲檢察長指出，近來彩虹菸、大麻等毒品氾濫，呼籲應從源頭加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，避免危害擴大，地檢署將與相關單位合作緝毒，嚴格察查毒品犯罪。

衛生局表示，近年來，世界各國受新興影響精神物質(以下簡稱NPS）濫用危害影響甚鉅，依據聯合國毒品與犯罪問題辦公室(UNODC)最新統計，截至2024年6月底，在全球142個國家發現約有1247種新興毒品。2008年至1024年3月我國已查獲193種NPS，其中59種為合成卡西酮類，另根據衛生福利部食品藥物管理署濫用藥物檢驗通報系統統計，卡西酮類毒品名列新興毒品檢出種類之首，顯示卡西酮類毒品危害日趨嚴峻。

衛生局進一步指出，市府毒品危害防制中心持續以生動有趣方式擴大宣導辨識新興毒品技巧，讓市民朋友瞭解正確反毒知識及諮詢管道。今日記者會上也提供民眾如何破解新興毒品五招：1.有拆封重新包裝痕跡、2.特殊包裝食品、3.未清楚標示內容、4.標榜神奇功效的食品、5.來路不明菸品或煙油，呼籲大家提高警覺小心防範。另外，如發現家人或朋友有毒品相關問題，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）或加入臉書粉絲團 https://www.facebook.com/antidrug.tainan

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