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社會 社會焦點 保障人權

台南「宗哥」修車兼改槍　起獲4把長短槍及「聯合國防彈衣」

記者林東良／台南報導

台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，歐嫌利用在安南區自身經營之汽車修配廠內從事改造槍枝之不法行為，起獲非制式長槍、短槍共4支，各式子彈49顆、壓縮氣瓶以及改造槍彈工具；同時還起獲相當罕見印有「UN聯合國」之防彈衣1件及毒品，全案依槍砲彈、毒品罪嫌送辦。

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，起獲長短槍4支、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市少年警察隊6月初偵毒品溯源行動中，掌握台南市1名綽號「宗哥」的歐姓男子，利用在安南區自營汽車修配廠內從事改造槍枝之不法行為。在完整蒐證掌握犯罪事證後，少年隊幹員於7月16日清晨拂曉出擊，結合第一及第三分局等警力20餘名，兵分多路展開搜索查緝。在查緝其藏身之修配廠內查獲非制式長槍、短槍共4支；各式子彈49顆、壓縮氣瓶以及改造槍彈工具；同時還起獲相當罕見印有「UN聯合國」之防彈衣1件及0.96公克之第二級毒品安非他命及第三級毒品FM2（一粒眠）等違禁物。

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，本次起獲非法槍彈數量龐大，共計查獲有仿克拉克及仿黑星非制式手槍3枝、子彈49顆；改造空氣長槍1枝、鉛彈2盒、鋼珠彈1罐、鎮暴彈1包、壓縮氣瓶1盒以及各式槍枝改造工具。

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警搜索過程中也起獲1件相當罕見縫製在夾克內白色防彈背心，除明顯印有「UN聯合國」標誌字樣，也調查獲知犯嫌改造械彈中，竟還擔心自身安全，而從網路平台上訂購買來防身。但其對槍彈毒品及防彈衣之來源管道等供詞反覆，警方將持續來調查溯源釐清，務求刨根溯源，以澈底淨化社會治安。

▲台南市少年警察隊在安南區破獲一起改造槍械工廠，查獲綽號「宗哥」47歲歐姓男子，起獲長短槍4枝、毒品及罕見聯合國防彈衣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市少年隊表示，非法槍彈及毒品對社會及青少年戕害極深，這次在溯源查緝毒品進而破獲大批槍彈及罕見防彈衣，在物品流入市面犯案危害前前悉數破獲，展現專業查緝能力。

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