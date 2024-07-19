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嘉縣長照向下扎根　學童繪本、老化體驗＋劇團認識　

▲▼ 嘉縣長照向下扎根 17所國小試辦老幼共融活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣長照向下扎根 17所國小試辦老幼共融活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老化比率高居全國之冠，除布建長照服務網絡外，更積極開發創新方案，今年推出老幼共融活動扎根國小學童長照認知，衛生局特錄製學童與長輩活動影片擴大推廣，並於今19日「長期照顧審議諮詢會」播放，深獲長照相關學者、專家委員肯定。

▲▼ 嘉縣長照向下扎根 17所國小試辦老幼共融活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局111年起首創「長照向下扎根計畫」，獨創國小低、中、高年級「長照通識教案」，透過繪本故事引導學童，認識老化、了解長照對象與各項服務運用；112年邀國小老師辦理種子師資培訓，全面落實長照教案推動。

今年更以老幼共融方式，扎根孩童長照認知，分別在義竹鄉、布袋鎮、竹崎鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5個鄉鎮推行試辦，有17所國小、共335位學生參與，透過老化體驗及阿好嬸長照劇團演出，在長照據點及日照中心長輩們的陪同下，認識長照，深耕認知教育。

▲▼ 嘉縣長照向下扎根 17所國小試辦老幼共融活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，嘉義縣65歲以上長輩已超過11萬人，藉由老化體驗，讓國小學童模擬長輩聽力、觸覺及膝關節退化造成的不便，進而同理老化，再透過阿好嬸長照劇團詼諧的演出，加深印象，打下良好的基礎。

▲▼ 嘉縣長照向下扎根 17所國小試辦老幼共融活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，藉由創新方式，增強宣導效果，也將活動成果錄製短片，未來將於各醫療院所、長照據點及網路等各通路播放，讓更多人認識長照，強化宣導擴及率，若有任何問題都可撥打長照諮詢專線1966。

 
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