嘉義縣運用亞馬遜雲端服務　提升數位防衛強度

▲▼ 嘉義縣政府導入亞馬遜AWS雲端服務，升級數位防衛韌性 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府運用亞馬遜旗下雲端服務AWS（Amazon Web Services），聯手國家磐石獎得主哈瑪星科技，導入最先進的網站災害復原技術，成功將電腦系統復原時間從4小時縮短至1小時，確保災害發生後網頁能迅速恢復運作，提升全球資訊網及數位服務的可靠性。

過去因成本限制，許多資訊系統無法即時備援，一旦需要重建系統，必須將備份資料重新還原，由維護人員重新設置，以嘉義縣政府全球資訊網為例，進行災害重建需要至少4個小時，耗時費力且影響服務連續性。

為解決即時備援問題，嘉義縣政府與哈瑪星科技合作運用AWS雲端服務，採用最新雲端磁區抄寫技術和靈活網站架構，能夠在運作途中以不停機的方式持續備份主機資料，確保所有人使用網頁不受影響。

實際測試顯示，系統可在1小時內恢復網站服務，大幅減少故障導致的停機時間，提升了系統可靠性和可用性，也降低硬體建置成本，有效提升災難恢復能力，確保公共數位服務不中斷。

綜合規劃處指出，各國陸續採用公有雲技術應對大規模災害，確保災難發生時基本數位服務照常運作，尤其嘉義縣地震頻傳，官方應做好救災準備和日常演練，網站復原速度顯得更加重要。

綜合規劃處長陳皇成表示，目前該災難復原技術已在全球資訊網進行概念性驗證，未來將擴展到其他數位系統。最新復原技術提升資料安全性和服務穩定性，還能在最短時間內恢復系統，達成強化數位韌性的目標。