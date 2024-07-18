突破中埔交通瓶頸！嘉139線拓寬完工　斥資7.2億

▲斥資7.2億！嘉139線道路拓寬工程完工 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

國道3號通車後，嘉義縣中埔鄉每逢假日車流量大、易壅塞，嘉139線為當地民眾出入便道，也是中埔人重要聯絡道路，往西北可銜接至國3中埔交流道及台18線，往南則可銜接台3線，然而原路寬僅6至9公尺，且有多處Ｓ型彎繞路段，經中央補助加上縣府自籌款，一共投入7.2億投入拓寬工程，近期正式完工，完成嘉139線全路段改善。

嘉義縣府建設處指出，國道3號雖有效疏導中埔鄉對外往來南北之聯外交通，但由於車輛大多經由台18線銜接國3，因此加重台18線本身交通負擔；其中部分大貨車、砂石車行駛嘉139線通往國道3號，因路寬過小、會車困難，衍生交通安全問題。

建設處長郭良江表示，工程獲得中央核定補助兩期計畫經費共計6億元，加上前一期中央挹注的經費，共計7億2千萬元；其中由公路局補助之中央款約5.1億，縣府自籌款約2.1億。

▲嘉139線總改善長度5208公尺，除道路拓寬外並完成5座橋梁改建。（圖／嘉義縣政府提供）

本次工程內容包含台18連絡道路段（啼雞城段），由台18線至富裕路（圓環），長度約383公尺，既有道路由5至7公尺拓寬至12公尺，並加設路側排水溝、標線標誌、交通與照明設施，增加行車安全性，且將既有電桿全面地下化，淨化原本雜亂的天際線，提供良好的行車視覺景觀。

此外，嘉139線5k+100至9k+925路段長度約4825公尺，既有道路拓寬至15公尺，同時優化既有道路線型，整併多處S型彎繞路段，增加轉彎半徑，並強化改善標線標誌、交通與照明設施等道路設施，增加行車安全性，施作路側排水溝及水路銜接設施，改善區域排水並維持農田灌溉需求。

本工程完工後可自國道3號中埔交流道東側台18線路口，經嘉139線銜接至台3線，建構中埔地區完善交通路網，與提升生活圈次中心間連結效率，打通最後一里安全且舒適回家的路，帶動地方發展、提升整體民眾生活的品質。

嘉139線（由台18線至台3線段）107年完成第一期拓寬工程，本次為第二、三期工程完工，共分為兩段，總改善長度5208公尺，除道路拓寬外並完成5座橋梁改建。完工典禮上舉辦謝土祈福，縣長翁章梁、前立委陳明文、中埔鄉長李碧雲、前鄉長李碧菁等民代貴賓皆到場參與，共同祈求行車平安，期待全線拓寬後有效疏導交通、帶動當地發展。