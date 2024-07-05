全國掃蕩綠能蟑螂！議長課長收押　查扣5百萬現金...名牌包擺滿桌

▲雲林縣議會議長黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄施壓，檢調單位查扣大筆現金。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福、翁伊森、劉人豪／連線報導

最高檢察署與調查局、廉政署聯手展開「靖平專案」，鎖定綠能黑貪案件展開全力掃蕩，日前偵辦雲林麥寮鄉前鄉長蔡長昆勒索廠商案，將蔡聲押獲准後，昨天再度展開調查，聲請羈押禁見雲林縣議會議長黃凱，嘉義義竹鄉公所曾姓課長獲准，同時還查扣現金500萬餘元、BMW X6及LEXUS RX200休旅車各1輛、名牌包及名錶等不法所得。

雲林地檢署先前出第一槍，檢調日前偵辦綠能廠商遭勒索案件，發現麥寮鄉前鄉長蔡長昆，與前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬、陳姓白手套等人，涉嫌以職務之便向達德能源集團勒索，日前執行搜索在蔡家中扣得270萬元不法所得，通知8人到案說明，雲林地院裁定蔡、陳2人收押。

新北地檢署昨天（4）日展開第二波行動，會同調查局新北市調查處調查官，偵辦黃凱涉嫌於擔任議員期間，向太陽能廠商收賄，並藉議員職權，向官員施壓協助業者取得電業執照案，7月4日出動調查官111人次，同步搜索雲林縣、新北市、台北市、台南市、新竹市之黃姓議長及廠商住所、辦公室等40處，查扣不法所得現金232萬元、BMW X6及LEXUS RX200高級休旅車各1輛、名錶、首飾及名牌包等物。檢察官漏夜偵訊後，認黃凱涉案情節重大，5日向新北地方法院聲請羈押禁見。

▲黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄施壓，檢調單位查扣大批名牌包。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署表示，嘉義地檢署指揮調查局嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長，涉嫌對於違背職務之行為，向綠能廠商要求賄賂或不正利益案件。檢調表示，謝姓及張姓綠能光電業者在義竹鄉承包大型光電工程，曾姓課長覬覦光電工程龐大利益，去年底向光電業者聲稱自己可以決定行政處分輕重，涉嫌向業者索取部分工程施作，意圖從中牟取不當利益，涉及貪污治罪條例3日向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲嘉義縣鄉公所曾姓課長，涉嫌違背職務向綠能廠商要求賄賂，遭地檢署搜查辦公室。（圖／嘉義地檢署提供）

最高檢察署呼籲，涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法所得，得減輕或免除其刑。