　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全國掃蕩綠能蟑螂！議長課長收押　查扣5百萬現金...名牌包擺滿桌

▲▼最高檢察署發動首波「靖平專案」，總計查獲大批現金、名牌包、豪車等。（圖／最高檢察署提供）

▲雲林縣議會議長黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄施壓，檢調單位查扣大筆現金。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福、翁伊森、劉人豪／連線報導

最高檢察署與調查局、廉政署聯手展開「靖平專案」，鎖定綠能黑貪案件展開全力掃蕩，日前偵辦雲林麥寮鄉前鄉長蔡長昆勒索廠商案，將蔡聲押獲准後，昨天再度展開調查，聲請羈押禁見雲林縣議會議長黃凱，嘉義義竹鄉公所曾姓課長獲准，同時還查扣現金500萬餘元、BMW X6及LEXUS RX200休旅車各1輛、名牌包及名錶等不法所得。

雲林地檢署先前出第一槍，檢調日前偵辦綠能廠商遭勒索案件，發現麥寮鄉前鄉長蔡長昆，與前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬、陳姓白手套等人，涉嫌以職務之便向達德能源集團勒索，日前執行搜索在蔡家中扣得270萬元不法所得，通知8人到案說明，雲林地院裁定蔡、陳2人收押。

新北地檢署昨天（4）日展開第二波行動，會同調查局新北市調查處調查官，偵辦黃凱涉嫌於擔任議員期間，向太陽能廠商收賄，並藉議員職權，向官員施壓協助業者取得電業執照案，7月4日出動調查官111人次，同步搜索雲林縣、新北市、台北市、台南市、新竹市之黃姓議長及廠商住所、辦公室等40處，查扣不法所得現金232萬元、BMW X6及LEXUS RX200高級休旅車各1輛、名錶、首飾及名牌包等物。檢察官漏夜偵訊後，認黃凱涉案情節重大，5日向新北地方法院聲請羈押禁見。

▲▼最高檢察署發動首波「靖平專案」，總計查獲大批現金、名牌包、豪車等。（圖／最高檢察署提供）

▲黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄施壓，檢調單位查扣大批名牌包。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署表示，嘉義地檢署指揮調查局嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長，涉嫌對於違背職務之行為，向綠能廠商要求賄賂或不正利益案件。檢調表示，謝姓及張姓綠能光電業者在義竹鄉承包大型光電工程，曾姓課長覬覦光電工程龐大利益，去年底向光電業者聲稱自己可以決定行政處分輕重，涉嫌向業者索取部分工程施作，意圖從中牟取不當利益，涉及貪污治罪條例3日向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼ 嘉檢偵辦某鄉公所公務員涉嫌對於違背職務上行為要求綠能廠商交付不正利益案件，聲請羈押禁見獲准， 。（圖／記者嘉義地檢署提供）

▲嘉義縣鄉公所曾姓課長，涉嫌違背職務向綠能廠商要求賄賂，遭地檢署搜查辦公室。（圖／嘉義地檢署提供）

最高檢察署呼籲，涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法所得，得減輕或免除其刑。

ET快訊
快訊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場粉絲瘋掉
AV天后「拍片不敢讓父母知」遭炎上
快訊／放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回
LIVE／金秀賢現身桃機！
狂掃好市多利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲
廁所感應沒有水！高雄男大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝
快訊／英相蘇納克宣布請辭！「向全國道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

A走北律6千萬剛坐牢！神鬼女會計再判還3千萬　認錯竟然這樣說

放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

寶寶等不及！孕婦陣痛樓梯產子　羅東消防員緊急接生完成任務

快訊／「港福洋266號」繳清罰款了！　日方著手進行釋放程序

超諷刺！雲林前任議長涉風電弊案請辭　黃凱補選勝出又捲綠能案

廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝

雲林議長貪污手法曝！淪種電業者門神遭收押　豪宅囂張如精品店

台南小六男童「裸聊遭側錄」！恐怖網友嗆外流　爸急衝派出所報案

面罩突掉落！桃園煉油廠工人吸入硫化氫中毒　送醫恢復心跳

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

A走北律6千萬剛坐牢！神鬼女會計再判還3千萬　認錯竟然這樣說

放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

寶寶等不及！孕婦陣痛樓梯產子　羅東消防員緊急接生完成任務

快訊／「港福洋266號」繳清罰款了！　日方著手進行釋放程序

超諷刺！雲林前任議長涉風電弊案請辭　黃凱補選勝出又捲綠能案

廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝

雲林議長貪污手法曝！淪種電業者門神遭收押　豪宅囂張如精品店

台南小六男童「裸聊遭側錄」！恐怖網友嗆外流　爸急衝派出所報案

面罩突掉落！桃園煉油廠工人吸入硫化氫中毒　送醫恢復心跳

看著同胎妹妹被領養！奶汪留收容所「眼神悲傷」　10天傳出好消息

愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻打噴嚏也爆痛：不敢講真相

以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

直擊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場800粉絲瘋掉

ONF台灣場取消！超扯原因曝光　主辦私曝成員隱私「賣原味T-Shirt」

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

「要不要看《破浪男女》？」變約砲用語　劉主平角色祕密呼之欲出

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

竹市小小稅務員體驗營登場　與孩子們探索租稅大小事

不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地插旗義享　開幕和牛買1送1

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

癌末失能妻車內吐不停　雲林男臨停台61路肩遭開罰

新竹「鵝爸爸」猝死　鄰聞屍臭急通報

即／找到了！「橄欖球校隊」新月沙灘溺水　尋獲已成冰冷遺體

漁船8人繳清121萬「不會馬上返台」！原因曝光

快訊／港福洋漁船8人遭扣！日同意罰款121萬放人

殺女姦屍雙刀惡男掰：吃威而鋼忍不住

女警「抹黃賣淫」兩樣情！　台中女警被力挺

屏東男疑中暑倒馬路邊失去意識！搶救無效亡

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

獨／喜相逢私廚爆停業！仍續　衛生「3缺失」曝

更多熱門

相關新聞

議長聲押處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

議長聲押處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

雲林傳綠能光電業者弊案，新北地檢署昨日指揮調查局動員百人，大規模搜索雲林40處地點，偵訊後認定黃凱涉嫌重大，依貪污治罪條例聲押禁見、雲林縣政府建設處長20萬交保；其他官員、業者等則諭令10萬至20萬不等交保，部分證人訊後請回。雲林縣政府建設處包含處長共4人北上配合調查應訊。

嘉義騎士離奇自撞亡！衝對向撞護欄摔進田裡

嘉義騎士離奇自撞亡！衝對向撞護欄摔進田裡

「華爾街女神」謀害小姑爭產　母女檔重判

「華爾街女神」謀害小姑爭產　母女檔重判

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

嘉義布袋1女跌落魚塭！無呼吸心跳送醫搶命中

嘉義布袋1女跌落魚塭！無呼吸心跳送醫搶命中

關鍵字：

貪污羈押嘉義縣義竹鄉綠能廠商

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

小炳消失兩年現身在戒毒村崩潰大哭

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面