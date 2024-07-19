獨／超高調！跑路還開「橘色藍寶堅尼」　高雄角頭通緝8年終被逮

▲炎仔逃亡期間駕駛的藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局今天(19日)進行新舊分局長交接，而基層警力持續打擊犯罪，一名綽號「炎仔」的楊姓通緝犯，逃亡期間還開著橘紅色的藍寶堅尼跑車，十分囂張，警方跟監多日後，就在今天上午終於將逃亡將近8年的他逮捕到案，同時起獲一把槍械以及32發子彈。

據了解，「炎仔」在高雄地區是十分知名的角頭人物，而且通緝逃亡期間，還是駕駛橘紅色的藍寶堅尼休旅車，這次也是因為這輛車被人盯上，警方昨天進行埋伏後，在他的住處將他逮獲，同時起獲一把槍械，同時還有32發的子彈，其中還包含2發萊姆彈，而炎仔過往涉犯槍砲彈藥、傷人致死等，行事兇狠，是道上知名角頭之一。目前逮捕他的轄區分局表示還在釐清相關案情，尚未做出完整說明。





▲高雄市政府警察局新舊分局長在7月19日進行交接，林炎田局長迎接市長陳其邁。（圖／記者吳奕靖攝）

炎仔能在新舊分局長交接前落網，也讓市長陳其邁在交接典禮能夠高度肯定，有信心的說：「綜觀各項數據，高雄今年上半年的表現都比去年同期更好，包括全般刑案發生數為20年來最低、破獲率為六都第一；暴力犯罪為六都最低，破獲率百分之百」。

陳其邁也特別強調，高雄今年在遠見雜誌施政滿意度調查中，首獲五星肯定，其中「市民治安滿意度」是六都第二名；今年警政署針對各縣市治安滿意度調查中，會民眾滿意度高達八成，創下歷史新高。這些都是高雄警界同仁、民防義警夥伴，以及檢調單位共同努力的成果。