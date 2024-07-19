　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／超高調！跑路還開「橘色藍寶堅尼」　高雄角頭通緝8年終被逮

▲炎仔逃亡期間駕駛的藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲炎仔逃亡期間駕駛的藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局今天(19日)進行新舊分局長交接，而基層警力持續打擊犯罪，一名綽號「炎仔」的楊姓通緝犯，逃亡期間還開著橘紅色的藍寶堅尼跑車，十分囂張，警方跟監多日後，就在今天上午終於將逃亡將近8年的他逮捕到案，同時起獲一把槍械以及32發子彈。

據了解，「炎仔」在高雄地區是十分知名的角頭人物，而且通緝逃亡期間，還是駕駛橘紅色的藍寶堅尼休旅車，這次也是因為這輛車被人盯上，警方昨天進行埋伏後，在他的住處將他逮獲，同時起獲一把槍械，同時還有32發的子彈，其中還包含2發萊姆彈，而炎仔過往涉犯槍砲彈藥、傷人致死等，行事兇狠，是道上知名角頭之一。目前逮捕他的轄區分局表示還在釐清相關案情，尚未做出完整說明。

▲高雄市政府警察局新舊分局長在7月19日進行交接，市長陳其邁到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府警察局新舊分局長在7月19日進行交接，林炎田局長迎接市長陳其邁。（圖／記者吳奕靖攝）

炎仔能在新舊分局長交接前落網，也讓市長陳其邁在交接典禮能夠高度肯定，有信心的說：「綜觀各項數據，高雄今年上半年的表現都比去年同期更好，包括全般刑案發生數為20年來最低、破獲率為六都第一；暴力犯罪為六都最低，破獲率百分之百」。

陳其邁也特別強調，高雄今年在遠見雜誌施政滿意度調查中，首獲五星肯定，其中「市民治安滿意度」是六都第二名；今年警政署針對各縣市治安滿意度調查中，會民眾滿意度高達八成，創下歷史新高。這些都是高雄警界同仁、民防義警夥伴，以及檢調單位共同努力的成果。

ET快訊
快訊／涉創意私房　補習班負責人突墜樓身亡
引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變
《女神降臨》美女作家來台　169cm老公：我何德何能
獨／台灣駭客發動毀滅攻擊！滅了創意私房　數位部挨轟無能
蝦皮網拍2個月賣4000萬！28歲男拒繳稅219萬　遭拘提管
快訊／國會改革法案暫時處分　總統府尊重：盼早日釐清爭議
獨／跑路還開「橘色藍寶堅尼」　角頭「炎仔」抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

新北萬里「客運撞路邊小貨車」！　駕駛下車喊：精神不濟

蜂蜜不見了！高雄茶農調監視器抓賊　兇手竟是台灣黑熊

獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

快訊／野柳海洋公園停車場「20多歲騎士遭廂型車壓住」！送醫搶救中

釣魚落水？機車停岸邊　女子不明原因掉落洋仔厝溪不治　

獨／超高調！跑路還開「橘色藍寶堅尼」　高雄角頭通緝8年終被逮

快訊／自由夢碎！陳重文台智光案圖利321萬　法院裁定繼續羈押

信義區頭顱案！警垃圾堆中「再找到腿骨」　一旁還有背包、Air Tag

快訊／遭前女友控性侵、家暴！YTR機長回應了：絕對沒有

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

新北萬里「客運撞路邊小貨車」！　駕駛下車喊：精神不濟

蜂蜜不見了！高雄茶農調監視器抓賊　兇手竟是台灣黑熊

獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

快訊／野柳海洋公園停車場「20多歲騎士遭廂型車壓住」！送醫搶救中

釣魚落水？機車停岸邊　女子不明原因掉落洋仔厝溪不治　

獨／超高調！跑路還開「橘色藍寶堅尼」　高雄角頭通緝8年終被逮

快訊／自由夢碎！陳重文台智光案圖利321萬　法院裁定繼續羈押

信義區頭顱案！警垃圾堆中「再找到腿骨」　一旁還有背包、Air Tag

快訊／遭前女友控性侵、家暴！YTR機長回應了：絕對沒有

男友年薪百萬擁40坪北市房　她2原因「狂嫌沒未來」！全場翻白眼

特拉維夫遭無人機攻擊　爆炸釀1死4傷！葉門反抗軍聲稱負責

哪家手搖飲「是心中第一名？」　網推薦這1家：粉粿好吃

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞

從小喜歡「神奇寶貝」！曾祥鈞如願赴日盼天上亡父驕傲

動保團體提案「終止海上賽鴿」公投　第1階段8254人連署達標

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

交通事故1周奪26條人命　彰化雲林最多

SCFI連跌兩周　法人看今年長約價簽在損平點無法彌補現貨價

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

社會熱門新聞

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

酒店妹「澎湖15天」賺8萬多　內行揭秘辛：3棟樓被攻陷

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

即／遭前女友控性侵！YTR機長回應了：絕對沒有

補習班負責人涉性侵仍招生　屏縣強制拆除招牌

曾經的資優生17歲離世　師長教官霸凌逼他走絕路

撞擊瞬間曝光！桃園2籃球少年「雙載雙亡」

女學生控教授性侵大逆轉　閨房紀錄器救了他

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

更多熱門

相關新聞

「郭雪芙」膽大攀談　通緝犯看到入神落網

「郭雪芙」膽大攀談　通緝犯看到入神落網

台中市警察局霧峰分局仁化派出所28歲實習女警邱名宥，長相甜美，貌似明星郭雪芙，執勤時常成了民眾注目焦點，日前和派出所學長一起執行查緝任務，邱員鼓起勇氣大膽上前攀談嚴姓通緝犯，藉以卸下心防，嚴男竟對邱員甜美外貌看到入神，絲毫未察覺身後已有員警，警方不費吹灰之力順利逮捕，菜鳥首次出任務便立下大功的經驗，讓她收穫滿滿。

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台

紅色「大牛」遭拖吊影片曝　超哥1小時領回

紅色「大牛」遭拖吊影片曝　超哥1小時領回

新北紅色大牛遭拖吊　網友認出是超哥的

新北紅色大牛遭拖吊　網友認出是超哥的

紅色大牛被拖吊！網見車牌太熟悉

紅色大牛被拖吊！網見車牌太熟悉

關鍵字：

高雄市警局藍寶堅尼陳其邁林炎田通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面