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社會 社會焦點 保障人權

實習女警「郭雪芙」膽大攀談卸心防　通緝犯「看到入神」落網了

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局仁化派出所28歲實習女警邱名宥，長相甜美，貌似明星郭雪芙，執勤時常成了民眾注目焦點，日前和派出所學長一起執行查緝任務，邱員鼓起勇氣大膽上前攀談嚴姓通緝犯，藉以卸下心防，嚴男竟對邱員甜美外貌看到入神，絲毫未察覺身後已有員警，警方不費吹灰之力順利逮捕，菜鳥首次出任務便立下大功的經驗，讓她收穫滿滿。

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

邱名宥因長相甜美，被仁化派出所學長們暱稱為「小郭雪芙」，她原本在嘉義美術館工作，常在街頭上看到辛苦的員警奔波值勤，幫助民眾解決困難，心生崇拜，因此在家人的鼓勵及支持下，去年順利錄取警察特考，一圓警察夢。

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

仁化派出所日前接獲線報，1名嚴姓通緝犯躲藏在沙鹿區光田醫院附近，員警展開查緝行動前，得知該名通緝犯有多次妨礙公務、攻擊警方的紀錄，為了避免查緝行動中發生不必要的意外事件，決定以柔克剛，找來「郭雪芙」邱名宥一起出馬。

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

邱員和學長們埋伏多時後，發現可疑對象出現，正當大夥不知如何接近時，邱員鼓起勇氣大膽上前攀談，該嚴姓通緝犯竟被邱員的甜美外貌給迷住，只顧聊天，絲毫未察覺已有員警站在身後，警方出其不意順利逮捕。

▲▼實習女警邱名宥膽大心細，和通緝犯攀談卸下心防，順利逮捕。（圖／警方提供，下同）

邱員表示，實習期間就能跟隨學長們逮捕通緝犯，不僅是一種全新的體驗，更能了解警察執勤的辛勞，以及破案的成就感，讓她更堅定在警察工作持續走下去。

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