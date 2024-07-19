歐盟主席馮德萊恩「多國反制中國」　外交部：感謝關切台海和平

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

實習記者石嘉豪／台北報導

成功連任歐盟執委會主席的馮德萊恩（Ursula von der Leyen）昨（18日）發表「第二任期政治綱領」時提到，未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作，共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。對此，外交部今日回應，感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切。

外交部表示，恭賀歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於18日經歐洲議會投票通過，順利連任。然而，針對馮德萊恩主席於連任後，發表的「第二任期政治綱領」（Political Guidelines 2024-2029）中提到，未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作，共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。

外交部說明，歐盟執委會在馮德萊恩主席的帶領下，持續增進與台灣的關係，在2021年發布的「歐盟印太合作戰略」共同報告（The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）中，首次稱台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴。

外交部進一步指出，該報告也表明將與台灣等夥伴共同打造多元、具韌性的半導體價值供應鏈，深化雙邊貿易與投資關係，以及，台海安全對歐洲的安全與繁榮具有直接影響。

因此，外交部感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切，並強調，馮德萊恩主席近年也多次在雙邊及多邊國際場域中，重申對台海和平穩定的重視與支持。

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