歐盟主席馮德萊恩「多國反制中國」　外交部：感謝關切台海和平

▲歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)。(圖/路透)

實習記者石嘉豪/台北報導

成功連任歐盟執委會主席的馮德萊恩(Ursula von der Leyen)昨(18日)發表「第二任期政治綱領」時提到,未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作,共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。對此,外交部今日回應,感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切。

外交部表示,恭賀歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)於18日經歐洲議會投票通過,順利連任。然而,針對馮德萊恩主席於連任後,發表的「第二任期政治綱領」(Political Guidelines 2024-2029)中提到,未來將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲合作,共同反制中國以軍事手段片面改變台海現狀。

外交部說明,歐盟執委會在馮德萊恩主席的帶領下,持續增進與台灣的關係,在2021年發布的「歐盟印太合作戰略」共同報告(The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)中,首次稱台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴。

外交部進一步指出,該報告也表明將與台灣等夥伴共同打造多元、具韌性的半導體價值供應鏈,深化雙邊貿易與投資關係,以及,台海安全對歐洲的安全與繁榮具有直接影響。

因此,外交部感謝馮德萊恩主席對於台海和平穩定的高度支持與關切,並強調,馮德萊恩主席近年也多次在雙邊及多邊國際場域中,重申對台海和平穩定的重視與支持。

