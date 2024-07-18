WTO辦中國貿易政策檢討　歐盟提「10大罪狀」！

▲歐盟對中國提出「10大罪狀」。（圖／資料照）

文／中央社

世界貿易組織（WTO）今天舉行中國貿易政策檢討會議，歐盟在會中提出約10項對中國貿易相關政策及措施的缺點和建議，包括請中國別再主張享有開發中國家地位、改革總體經濟模式、降低不透明度等。

根據WTO貿易政策檢討（TPR）機制，全球貿易量前5大會員國需每2年進行一次檢討，17日是中國這一輪第一場檢討會議，在中國提出報告後開放各會員國評論，19日則由中國回應評論，其他會員國還可再發表評論。

歐洲聯盟（EU）今天在日內瓦世貿總部由其駐WTO大使馬查多（João Aguiar Machado）代表提出評論，除了肯定中國貿易地位和經濟實力，第一個論點是請中國承諾不要再主張享有開發中經濟體的地位，「以保障真正的發展中國家能受益於世貿組織的特殊和差別待遇規定」。

歐盟並鼓勵中國進行總體經濟改革，從生產驅動型經濟轉向消費驅動，從偏重製造業演進到發展開放、多元的服務業，以改善中國經濟的失衡現象。

馬查多說，中國儲蓄率高達45%，以其經濟量體和開發程度而言都是前所未見的高，「這正在產生嚴重的連鎖反應，對（國際）貿易體系帶來壓力」，他強調中國若不做總經改革，「世貿組織成員合法訴諸次佳貿易防禦手段的壓力只會增加」。

歐盟也指責中國扭曲的產業政策帶來負面的外溢效應，中國政府對製造業的廣泛支持使全球競爭環境傾斜，進一步造成產能過剩，負面衝擊許多世貿會員。

歐盟並對中國強調破產制度正常運作和公司治理架構的重要性，以便為虧損公司減少虧損或退出市場帶來強力誘因，促進產業健康的競爭。意思是中國的破產制度和公司治理亟待改進。

歐盟另一個關切點是中國推動進口替代和自給自足。馬查多表示，外資在中國市場面臨歧視，由於缺乏公平的競爭環境，歐洲企業在中國仍然難以競爭。

他也批評，儘管中國政府宣稱要追求高水準的市場開放並建立互利的貿易夥伴關係，但中國在許多重要經濟領域基本上仍處於封閉狀態。

馬查多接著說，過去幾年許多歐洲企業感到中國經商環境變得越來越政治化，中國也採取某些影響貿易和投資的措施，以圖左右包括歐盟成員國在內的其他世貿組織成員國內部決策。

此外，歐盟指責中國的網路安全法律架構複雜且不透明、氾濫的安全審查限制跨境資訊流通、智慧財產權執法不足、要求技術移轉，以及寬泛的國家安全概念，進一步惡化本已困難的商業環境。

歐盟評論的最後一點是中國政府透過不公開的指導原則，刻意減少購買進口產品，特別是政府採購程序，包括醫療器材、軟體和半導體部門都受到影響。加上中國對加入國際「政府採購協定」缺乏進展，反映其在公共採購透明度和減少歧視方面可能倒退。