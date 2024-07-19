川普放話「要收保護費」　美友台參議員料：他勝選還是會挺台灣

▲盧比歐預期川普政府將繼續支持台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普6月25日受訪時表示，希望台灣向美國支付保護費，引發外界對川普對台政策的疑問。7月18日，對台灣較為友好的共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）指出，他認為川普再度當選後，美國依舊會支持台灣。

據路透社報導，盧比歐在川普15日正式宣布其副手為39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）前，一直是外界認為的副總統熱門人選之一。川普有關台灣應支付保護費的言論曝光後，在密爾瓦基參與共和黨全國代表大會的盧比歐也被問及了此事。

他表示，台灣面臨的困境是「生存威脅」，因此政府應增加國防支出，如果川普能重返白宮，盧比歐相信川普會延續其第一任期的政策，繼續支持台灣。盧比歐強調自己無法完全代表川普發言，但他對美國支持台灣及防止中國入侵的立場並不感到擔憂。

盧比歐是參議院外交委員會成員及參院情報委員會最高階的共和黨人，因此他的觀點在美國外交政策中具有重要地位。分析人士認為，若川普展開第二個任期，盧比歐可能成為入閣人選之一，而他的立場對台灣也比較友好。

曾在川普第一任期擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）也為川普的說法進行辯護，表示川普的意圖在於表明台灣應為自身安全分擔更多責任。根據《台灣關係法》，華盛頓承諾向台灣提供自衛手段，但美國法律並沒有強制要求華盛頓在台灣受到攻擊時提供援助。