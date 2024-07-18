獲議會通過！　「歐洲女王」范德賴恩連任歐盟主席

▲歐盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）



文／中央社

歐盟執委會主席范德賴恩今獲歐洲議會表決同意她連任下屆主席，過去5年她被媒體封為「歐洲女王」，帶領歐盟度過疫情、能源等多次危機，未來5年全球地緣政治緊張情勢難見鬆弛，她將有更多挑戰。

新一屆歐洲議會（European Parliament）在18日下午以401票贊成、284票反對的絕對多數通過范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席，所獲支持較5年前的383票還多。

她是歐盟執委會史上第一位女性主席，也是半世紀來德國人首次擔任此職。

范德賴恩在投票前的上午發表演說，並由議會各黨團代表及登記發言的議員進行類似質詢程序，其間雖有極右、極左兩派議員嚴詞批判她，甚至還有一位羅馬尼亞極右黨議員突然在座位上咆哮打斷其他議員發言，而被議長梅特索拉（Roberta Metsola）強勢請出議場，但無礙范德賴恩順利過關。

66歲的范德賴恩童年夢想是成為考古學家，大學先攻讀經濟後改為醫學，工作經歷包括婦科醫生、家庭主婦、地方議員，在德國聯邦政府歷任家庭、勞工、國防等部長，後來政治生涯雖在德國不順，卻在歐盟發光。

在歐盟總部布魯塞爾圈子裡，她是出了名的工作狂。歐盟並未提供主席職務宿舍，她乾脆自2019年上任以來就住在執委會大樓的主席辦公室，只隔出一個約7坪半大的房間當作「官邸」，方便她從早忙到晚。

美國時代雜誌（TIME）在2022年以范德賴恩為封面人物，描述她在Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭及衍生的能源等危機中，展現團結歐盟成員國的調停能力，並對俄烏戰爭有清晰的道德高度。

范德賴恩告訴時代雜誌，她深信於持續溝通協調。或許因為是家中7個孩子的老三，讓她成為平衡各方利益競爭的專家。有趣的是，她後來也生了7個小孩，並對於政治職涯常被問到如何兼顧家庭與工作感到「痛恨」，「男性部長從來不會被這麽問」。

雖然長於耐心溝通，但歐盟行政核心的執委會裡還有其他26個歐盟成員國選派的執行委員，與她一同組成「內閣」，而她也被抱怨不找執委共商政策，經常獨自決行。

曾是她連任路上競爭對手的勞工和社會政策執委施密特（Nicolas Schmit）就在「歐洲動態」（Euractiv）採訪中指出，像移民等重大政策方案，執委們在最後時間才被告知，「你只有1小時來表示贊成或反對」。

他批評范德賴恩與執委們的互動不是他所贊成的管理風格，「因為我們明顯是一個地緣政治的委員會，而非政治的委員會」。意思是范德賴恩應尊重執委們來自成員國的代表性。

全球進入多變時代，歐盟面臨的挑戰只會更多，精通英、法語和德國母語三種語言，在英國倫敦、美國加州都住過幾年的范德賴恩，在歐盟這個多元複雜的大家庭裡，還得更加發揮協調所長。