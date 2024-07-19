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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平3度親任文件起草組組長　中共三中全會提300項改革措施　

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 本次三中全會《決定》習近平第3度親自擔任文件起草組組長 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（以下簡稱三中全會）昨18日在北京閉幕，中共中央今（19）日上午10時舉行新聞發佈會，介紹解讀「黨的二十屆三中全會精神」。發布會強調，本次三中全會《決定》的起草由中共中央總書記習近平親自擔任文件起草組組長，親自指導、審閱、定調方向。這也是中共十八屆三中全會以來，習近平第三度擔任三中全會文件起草組長，提出300項重要改革措施。

本日出席新聞發佈會有全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹、中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀、全國人大常委會法工委主任沈春耀、教育部黨組書記、部長懷進鵬、中央政策研究室副主任唐方裕。

▲▼ 2024.7.19中共第二十屆三中全會發布會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央政策研究室副主任唐方裕 （圖／記者任以芳攝）

唐方裕首先介紹，全會最重要的成果，就是審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。「黨中央確定以此為全會主題，經過深思熟慮。」

談到推進中國式現代化面臨許多複雜矛盾和問題如何克服？唐方裕說，「中國式現代化作是黨中心任務，包括進一步全面深化改革在內的黨和國家一切重大戰略部署，都必須緊緊圍繞推進中國式現代化來謀劃和展開。」

他指出，「全會《決定》的起草，是在黨中央領導下進行的。」習近平親自擔任文件起草組組長，全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，。

唐方裕指出，《決定》共15個部分、60條，分三大板塊。共提出300多項重要改革舉措，涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措。

▲▼ 2024.7.19中共第二十屆三中全會發布會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共第二十屆三中全會發布會現場，許多外媒十分關心之後經改政策  。（圖／記者任以芳攝）

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀則解讀政策，《決定》堅持把「高品質發展」作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，對經濟和民生領域改革作出全面部署，分量很重。介紹七個方面。

韓文秀首先說，構建高水平社會主義市場經濟體制。《決定》強調要更好發揮市場機製作用，公平、更有活力的市場環境，一方面，要深化國資國企改革，推動國有資本和國有企業做強做優做大，要推進能源、鐵路等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革。

另一方面，要為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查。法治是最好的營商環境，要制定出台民營經濟促進法。

韓文秀指出，《決定》明確了三方面關鍵改革舉措。也特別提出，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。

針對健全宏觀經濟治理體系。韓文秀指出，《決定》強調要構建國家戰略制定和實施機制，健全國家經濟社會發展規劃制度體系，深化財稅體制、金融體制改革，增強宏觀政策取向一致性。要構建跨行政區合作發展新機制。針對地方政府和基層財政困難，提出要完善中央和地方財政關係，增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度，適當加強中央事權，提高中央財政支出比例，不得違規要求地方安排配套資金。

韓文秀說，要研究同新業態相適應的稅收制度。《決定》要求探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整。

針對推進高水平對外開放。韓文秀稱，《決定》要求主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制。要擴大對最不發達國家單邊開放，擴大自主開放，有序擴大商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，完善境外人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。

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