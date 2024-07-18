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大陸 大陸焦點 特派現場

中共三中全會訂2029年完成改革任務　張競：無需聯想習人事續任　

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲第二十屆三中全會定調深化改革時間預計在2029年完成改革任務 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議(以下簡稱三中全會)今（18）日閉幕，陸官媒《新華社》授權發布公報內容（非全文），該文提及「繼續推進對台工作」，以及深化改革時間預計在2029年完成改革任務，讓外界聯想是習近平是否會再續任完成兩項歷史任務？接受訪問兩岸學者表示，對台工作只是重申既有政策，並非三全會重點。至於2029年這個時間點，在中共歷史上存在領導人跨界繼續完成政務推行，不用多做臆想。

中共三中全會於2024年7月15日至18日在北京舉行。出席這次全會的有，中央委員199人，候補中央委員165人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

全會聽取和討論習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

中共第二十屆三中全會釋出公報內容，提出改革時間表，「到2029年中華人民共和國成立八十週年時，完成本決定提出的改革任務」，受到外界外高度關注。

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲第二十屆三中全會強調全面深化改革，會議公報全文將於明天公布 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

包括大陸媒體也聚焦2029年這個時間點，把這項改革列為首位。陸媒《中新網》報導引述清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜說法，「這意味著這是一個5年的改革清單。」以2035年目標為牽引，改革會一輪一輪持續推向前進與實現。

2029年完成深化改革任務正好在中共換屆21大之後，是否意味習可能再續任第4年完成歷史任務？中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，確實會有聯想，因為中共2027年正好是21大換屆之年，外界自然會針對後續人事是否續任多做聯想。

張競指出，「領導人跨越時間繼續政務推行，在中共的歷史之中經常存在，所以不必在這個地方多做個聯想。」

另外，此屆三中全會公報內容指出，「全會充分肯定黨的二十屆二中全會以來中央政治局的工作」。該文提到，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作。

比對習近平上任後第十八屆三中全會、第十九屆三中全會並未特別提到涉台工作，第二十屆三中全會雖然只有一句話「持續推進對台工作」，是否有意涵？

張競指出，中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定，必然有涉台港澳。「但根據各方的判斷，必然是重申既有既定政策，港澳台不會在這份文件中缺席，通常只是簡短帶過，因為不是重點。」

上海東亞研究所副所長包承柯接受訪問也指出，這是黨的全會整體的工作，總體概率性提一下，很多各類部門具體工作內容早就在推進，包括現有的對台政策也十分明確，因此不需要全部詳述，也不是側重點。「更多的內容還是如何推進中國大陸經濟改革開放的進一步發展，以及中國現代化的新現在社會主義現代化的進程如何去推進。」

包承柯也表示，本屆三中全會需要注意，「改革開放是一個中國當前社會發展的主旋律。」改革開放從鄧小平十一屆三中全會提出以來，推進改革開放後，二十屆三中全會進一步繼承鄧小平的改革開放的總政策總目標，結合當前形勢和任務提出了高質量的推進社會主義現代化的建設。

會議通過審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，包承柯指出，本屆三中全會比往屆要推遲半年以上，也是需要多一些的時間來開會，全面總結改革開放以來的重大的進程，「這個決定內容更加豐富詳細，將更加完整的闡述了這次全會的意義。」
 

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