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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平現身破除謠言！　央視釋出三中全會閉幕最新畫面

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 大陸官媒央視釋出習近平今日出席第二十屆三中全會閉幕 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議(以下簡稱三中全會)今（18）日閉幕。由於本次三中全會召開期間未釋出開會照片，網外甚至傳出習近平身體不適。大陸官媒《央視》晚間7點新聞聯播釋出最新畫面破除謠言，習近平正常出席閉幕式。稍早《新華社》報導稱會議公報於今日第二十屆中央委員會第三次全體會議通過，中央委員會總書記習近平發表重要講話。

今晚央視新聞聯播由資深主播李梓萌、剛強播報新聞，首先預告今晚新聞頭條，並且提醒觀眾本日新聞長度大約45分鐘，一般都是半小時，除非有重要大事件，將視情況增加新聞長度。

央視剛開始畫面，以如雷的掌聲開場，與會人員包括中央委員、候補中央委員，全體立正，賣力拍手。之後畫面切換習近平、李強、趙樂際、王滬寧等其他中共中央政治局常委走進會場。

▼ 習近平與其他中共中央政治局常委出席閉幕 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲央視特寫習近平表決鏡頭 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

新聞鏡頭開始出現三中全會大場景，中景等鏡頭，穿插習近平站立、拍手、舉手表決以及發言的多個特寫，還有這幾天習近平參與分組討論等畫面。

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平出席第二十屆三中全會分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

由於以往三中全會都會釋出開會照片，本屆三中全會沒有任何照片，加上網外謠傳習近平身體欠佳等消息，引發外界猜臆。

但今晚央視新聞聯播不但釋出最新畫面，主播播報完後，刻意播放一段閉幕式音樂響起的畫面，習近平站在正中央，謠言不攻自破。

▼ 習近平出席閉幕 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 習近平出席 第二十屆三中全會 、參與分組討論 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平在掌聲中出席第二十屆三中全會閉幕式。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

中共三中全會於2024年7月15日至18日在北京舉行。出席這次全會的有，中央委員199人，候補中央委員165人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

稍早《新華社》報導稱會議公報於今日第二十屆中央委員會第三次全體會議通過，中央委員會總書記習近平發表重要講話全會聽取和討論習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

最新公報（非全文）針對人事部分，內容指出，全會決定，接受秦剛辭職申請，免去其中央委員會委員職務，未說明什麼原因，並且用同志稱呼。另外，李尚福、李玉超、孫金明因嚴重違紀違法問題確認開除黨籍。

李尚福於去年8月剛上任國防部長落馬，2024年6月被開除中共黨籍、軍籍，取消陸軍上將軍銜，原本保留的中央委員職務，在本屆三中全會確認撤銷。包括前火箭軍司令員李玉超、火箭軍參謀長孫金明中央委員職務也確認被撤銷。

秦剛於2022年12月底由中共駐美大使升任外交部長，擔任外長不到三個月，升為國務委員，晉升副國級。去年7月突然落馬，同年10月被免除國務委員職務。

今年2月，中共全國人大會常委會發佈公告，宣佈秦剛自行請辭全國人大代表職務，不是「被罷免」，甚至一直保留中央委員職務，直到本屆三中全會確認被「免去」該職務，並非「撤銷」，會議公報還是未說明什麼原因，並且使用「同志」稱呼秦剛，不同於李尚福等3人。

依照往例，中共每屆三中全會閉幕後，將於隔天釋出會議公報全文。

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