外資投資下降！陸稱「暫時現象」　三中全會「專門部署」對外開放

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（以下簡稱三中全會）昨18日在北京閉幕，中共中央今（19）日上午10時舉行新聞發佈會，介紹解讀「黨的二十屆三中全會精神」。面對外媒提問，「如何應對外商直接投資有所減少？」中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀指出，外資投資下降只是暫時現象，本次會議針對外資有專門部署，擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資等機制政策。

三中全會於7月15日至18日在北京舉行，全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，中共中央上午10時安排專場發布會做詳細解釋。與會人員有全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，全國人大常委會法工委主任沈春耀，教育部黨組書記、部長懷進鵬，中央政策研究室副主任唐方裕。

對於外資對中國投資減少信心不足等問題。韓文秀首先直言，受國際環境變化等因素的影響，來華投資的外資確實出現下降，「只是暫時的現象。」

▲ 中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀。（圖／記者任以芳攝）

韓文秀指出三項重點，首先是「穩步擴大制度性開放」，主動配合國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等，實現規則規制管理標準相通相融，建立高效便利、安全的數據跨境流動機制。「近期對一些國家實行單方面免簽政策，未來將進一步完善來華經商旅遊人員的居住、醫療、支付等便利制度。」

二是要進一步放寬市場准入，盡快落實製造業領域外資准入限制措施，清零要求，擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單。」韓文秀介紹，要擴大服務業開放，全面實施跨境服務貿易負面清單，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，加快推進離岸貿易發展。

三是切實保障外資企業、國民待遇和合法權益。一視同仁支持內外資企業發展，保障外資企業在要素獲取、資質許可標準制定政府採購等方面的國民待遇。

韓文秀也說，近年來，各地在保護外資企業商業秘密、知識產權等方面有許多好案例，保障外資企業的投資權益。現在經濟全球化面臨巨大的挑戰，反對單邊主義保護主義，維護全球經濟秩序和產業鏈供應鏈安全穩定，是各國政府和企業共同的責任。

韓文秀強調，「中國依然是各國投資的沃土。」將不斷完善市場化、法治化、國際化和營商環境，堅持對外開放依然是基本國策不變，與改革開放相輔相成。

▲ 中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹。（圖／記者任以芳攝）

新加坡《聯合早報》指出，「目前世界局勢動蕩，中國面臨的外部不確定性也在增加，請問這是否會影響中國繼續推進改革擴大開放？」

穆虹引用習近平多次在公開場合說，「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

穆虹也指出，這次全會《決定》就對外開放作專門部署，涉及擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資和對外投資管理、優化區域開放佈局、完善推進高質量共建「一帶一路」機制等，釋放擴大高水平對外開放的明確信號。