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面試怕被問到空窗期　過來人建議誠實：太介意可能是地雷公司

記者黃翊婷／綜合報導

6月大學生畢業之後，有人決定準備國考、有人決定就業，也有人想要繼續進修學位。但有網友擔心，自己因為準備國考的關係，有1年的空窗期，若面試時被問到這個問題，不知道該怎麼回答比較好；對此，大多數網友都建議誠實回答即可，畢竟會介意這一點的公司不多，真的很介意的反而可能會是地雷公司。

▲面試。（圖／CFP）

▲面試擔心被問到空窗期，網友建議誠實回答就好。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

一名網友在網路論壇Dcard發文吐露煩惱，自己因為準備國考有長達1年的空窗期，擔心之後找工作面試如果被問到這個問題，不知道該怎麼回答比較好。文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人覺得可以說得婉轉一點，太直接回答可能會收到感謝函，因為資方也會擔心被當成「踏板」。

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不過，大多數網友都建議誠實即可；還有一名過來人表示，自己的狀況與原PO類似，找工作時老實講就好，或者補上一句「以後不會再考」，大部分的公司其實不會在意這麼多，真的很介意的反而可能會是地雷公司。

事實上，類似的問題幾乎每年都會被拿出來討論，曾有工程師透露自己辭職後到處遊山玩水，工作空窗期1年，後來想要回鍋科技業，又擔心會被面試官誤會是不是隨時都有可能落跑。當時就有一名曾擔任面試官的網友回應，誠實告知就好，最忌諱說謊，「老實說沒什麼關係，不是很在意這點，但騙人就很糟糕。」

還有過來人建議，如果想給面試官留下好印象，也可以換個方式回答，反過來利用這一點展現自己的上進之心，「遇到這情況反而可以展示自己比別人優秀的地方，例如可以說離職前你發覺自己的缺點，離職後運用時間提升自己」、「面試被問到我都說，我認為自己需要一些時間自我探索」。

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