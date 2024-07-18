鐵門拉一半！她專心結帳「突冒出人頭」嚇到　網嘆：一堆這種人

▲原PO曾被鑽進來的客人嚇到。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家在收拾東西、準備打烊時，都會拉下鐵門，示意目前已經不再接單。不過近日就有女網友發文透露，其實有很多客人都會無視鐵門，明明看到他們在收拾了，卻還鑽進店內詢問是否能點餐，讓她感到不解。

女網友在Dcard上，以「店家拉鐵門的意義」為標題發文，提到她暑假打工時，發現有很多客人都會無視鐵門。她透露他們店都是晚上10時打烊，時間一到，他們就會將鐵門拉下一半，開始收拾，然而卻總有客人在10時過後鑽進來，問他們可否點餐？

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原PO表示，因為她覺得拉下鐵門後，就不會再有客人，所以有幾次結帳時，還被鑽進來的客人給嚇了一跳。對此，她也感到不解，把鐵門拉下不就代表打烊了嗎？為什麼總有人會鑽進來？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論，「這只有臉皮厚的人會這樣，正常人都不敢，尷尬死了，而且鑽進去問的有些還很沒禮貌」、「我以前打工也遇過，我們鐵門還全關喔，只有留一個小側門讓員工進出打卡以及老闆備料用，剛上班還在幫忙備料就遇過有人從那邊鑽進來問能不能先幫他用」、「一堆這種人呀，燈沒開、還在掃地、還沒營業也可以裝沒事走進來逛」。還有網友建議，「建議全部關好關滿，等到要出去再開」。