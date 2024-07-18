「一個月7000元」不夠用！北部大學妹嘆怎活：家人覺得我亂花錢

▲原PO說雖然她非常省，但每個月還是透支。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

大學生一個月多少生活費才夠用？一名北部女網友表示，家裡一個月給她7000元，她過得很省，一天餐費100元，沒有社交活動，雖然已經盡量省吃儉用，但每個月還是不夠花，詢問大家「到底都是怎麼在北部存活的，因為家人一直覺得我在亂花錢。」

該名女大生在Dcard以「大學生生活費」為題發文，「好奇大家一個月的生活費是多少，家裡一個月給7000（我是北部人），個人因素的關係暫時沒辦法打工，自己已經盡力節省了，東省西省，一天只有100的餐費。」

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原PO表示，「沒有社交活動，沒有買衣服買化妝品那些的，每個月還是會超支個500左右，過年的紅包我都有好好存著拿來付超支的部分，然後也想問大家到底都是怎麼在北部存活的，因為家人一直覺得我在亂花錢。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「跟妳爸媽說沒錢不要生小孩」、「7000以現在物價來說真的太少，我10年前南部讀大學生活費就要8000-10000了」、「20000就基本餐費」、「住家裡嗎？不妨把花費寫一下，應該可以知道是否真的足夠」。

原PO補充，她住家裡，只有早餐在家吃，一個月騎車交通費1000元，「關於餐費100的部分，這個是比較最近才這樣的，因為天氣太熱真的吃不下，一天只有一餐外食，平常我還是有好好吃飯的！只不過一天還是最多不敢花超過200而且不太敢喝飲料，這樣的話伙食費落在4500左右。」原PO說，她平常會買英文雜誌，剩下就是生活雜費，如生理期的止痛藥、文具等。

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