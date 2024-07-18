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一聽學護理！男友媽開3萬「要她到家裡實習」　網勸分手

▲▼聚餐,吃飯,親戚,閨蜜,姐妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO到男友家吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶穩定交往一段時間後，就會考慮步入婚姻。近日臉書粉專「KauBei靠北」轉貼一則網友的投稿，內容提到男友有個長期臥病在床的阿嬤，所以男友媽就問她要不要到家裡幫忙照顧阿嬤，可以當成「媳婦實習」，讓她聽傻了。貼文曝光後，引發討論。

「KauBei靠北」在Dcard上，以「男友媽媽叫我去男友家實習」為標題轉貼女網友的文章。女網友表示，日前去男友家吃飯時，男友爸媽問她現在在學什麼？她則回答護理。

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由於男友的阿嬤長期臥病在床，因此男友爸媽就詢問原PO要不要到家裡幫忙照顧阿嬤，因為這樣不只能夠和男友天天見面，還可以當成「媳婦實習」。原PO聽聞後，其實已經在心中翻白眼，但還是只能假笑，而男友則繼續吃飯，沒有幫她說話。

▲▼相親,約會,AA制,結帳,媽寶,暖男,男友,餐廳,吃飯,拉麵,魯蛇,請客,服務業,奧客。（圖／記者鄺郁庭攝）

後來原PO心想這個提議應該只是說說而已，想不到要回家前，男友爸媽又開口說，一個月可以給3萬元，要她再考慮看看。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們家是那種會把媳婦當看護的家庭欸，好可怕，是個警訊」、「沒水準，勸你快跑」、「這家人真討厭」、「免費勞工，媳婦實習是什麼鬼」、「你男友是啞巴嗎？可以分手了！而且他父母好沒常識，看護跟護理師有一樣嗎」、「等你嫁進去你就變全職看護了，而且有可能沒錢」。

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