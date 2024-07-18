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約會都是AA制！爸狂念「為什麼不讓男生出」　她疑惑：是不夠愛嗎

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO和男友都是採AA制。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶都會說好出去約會要採AA制，近日就有女網友發文表示，男友因經濟負擔重，所以兩人一直都是AA制，只是她爸爸得知後，卻一直嚷嚷著，為什麼不讓男生出錢？搞得她也疑惑，採AA制就是不夠愛嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「想問有沒有人是AA制情侶」為標題發文，提到男友經濟負擔重，所以他們幾乎都是AA制，有時甚至是她會多出一點點。不過，最近爸爸得知此事就一直說，為什麼不讓男生出錢？原PO也因此受到影響。

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原PO上網查詢後，內心出現疑問，採AA制就是不夠愛另一半嗎？她實在不想用金錢衡量一段感情，有沒有人雖然採AA制，但依舊走得很長久呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「AA沒有一定不夠愛，全付也沒有一定是最愛，只有適不適合自己的對象」、「我雖然不是，但相處看個人，然後我建議你想AA的事不要跟父母說，如果父母價值觀跟你不同，你講出來反而會讓男友跟父母之間誤會更深」、「你該考慮的根本不是AA愛不愛你的問題，而是這樣的經濟條件，根本就不適合結婚」、「你爸的立場跟你不一樣，他就是怕女兒跟男生會吃苦」。

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