　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追完就想飛韓國！「哪部韓劇非常好看」網點名這3部：一看再看

▲▼打電動,玩遊戲,玩手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人愛追劇。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多學生、上班族都熱愛追劇，其中韓劇就非常受歡迎。近日有網友發文表示，他每次看完韓劇，就會想去韓國玩，不知道大家心中第一名的韓劇是哪一部呢？貼文曝光後，《請回答1988》、《Signal信號》、《順風婦產科》都被網友頻頻點名。

近日有網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家心目中第一名的韓劇是哪部」為標題發文，提到他前陣子重看了一次自己很喜歡的韓劇，像是《請回答1988》、《機智醫生生活》，每次只要看完，他就會很想去韓國玩。與此同時，他也好奇大家心中第一名的韓劇是哪部呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都點名《請回答1988》、《Signal信號》、《順風婦產科》，「1988也是我最愛」、「1988好看」、「還得是請回答1988」、「心目中永遠的第一1988」、「信號跟我的大叔並列第一」、「順風婦產科，沒有之一」、「順風婦產科+1，超好笑」、「唯一讓我一看再看只有順風」。

還有網友回應，「機智看3遍了，被你一提又想看了」、「浪漫滿屋，唯一看得完的韓劇」、「我的大叔」、「愛的迫降」、「主君的太陽，剛好男女主角我都很喜歡」、「來自星星的你」、「私心最愛鬼怪」、「哲仁王后，喜歡好笑的」、「告白夫婦」、「2521、淚之女王、機智醫、金師傅系列」。話題引發討論。

ET快訊
睡前開冷氣按「3按鍵」　台電：省電6％
快訊／一路尾隨「打女大生屁股」　30歲騎士到案了
台南工廠炸出蕈狀雲！　6區注意空汙
恐怖瞬間曝！台南壓克力工廠屋頂被炸飛　烈焰竄噴
快訊／台積電財報出爐！　大幅超出市場預期
幼兒園狼師是「高材生」　拿20萬獎學金！領獎照曝光
才接蘿拉職位！　耶嫩突發「不自殺聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園狼師案「立委控不讓調閱監視器」　衛福部：依個案認定

「一個月7000元」不夠用！北部大學妹嘆怎活：家人覺得我亂花錢

高雄人衝了！台鋁影城7／26正式開幕　首3日看電影買1送1

年度大潮要來了！一圖看「警戒時間區域」　氣象署：注意淹水

追完就想飛韓國！「哪部韓劇非常好看」網點名這3部：一看再看

清大女學生遭尾隨「打屁股」　監視畫面公布！警方曝：已鎖定身分

數乙明年納入分科測驗　大考中心公布2份參考試卷

常有違停車！桃園客運無奈「取消站牌」　網怒酸：大違停時代

18縣市高溫警示「2地亮紅燈飆38度」　本島僅基隆、新竹逃過

殘忍！他「膠帶捆蟬」黏自行車當喇叭　網怒：根本是虐待

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

幼兒園狼師案「立委控不讓調閱監視器」　衛福部：依個案認定

「一個月7000元」不夠用！北部大學妹嘆怎活：家人覺得我亂花錢

高雄人衝了！台鋁影城7／26正式開幕　首3日看電影買1送1

年度大潮要來了！一圖看「警戒時間區域」　氣象署：注意淹水

追完就想飛韓國！「哪部韓劇非常好看」網點名這3部：一看再看

清大女學生遭尾隨「打屁股」　監視畫面公布！警方曝：已鎖定身分

數乙明年納入分科測驗　大考中心公布2份參考試卷

常有違停車！桃園客運無奈「取消站牌」　網怒酸：大違停時代

18縣市高溫警示「2地亮紅燈飆38度」　本島僅基隆、新竹逃過

殘忍！他「膠帶捆蟬」黏自行車當喇叭　網怒：根本是虐待

擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

台積電釋超強財測「Q3毛利率上看55.5％」　重申全年強勁成長

王世堅點名她選北市長！　吳思瑤：太超前部署了

「王昱文」偽造社家署感謝狀行騙　衛福部已報警：小心受騙

楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

潮流至尊Supreme被賣了！　母公司以489億出售給眼鏡集團

邊佑錫保鑣爭議「南韓國會出面關注」！機場社長不忍了：沒遇過這種事

破億戀愛神曲《Nothing》爆紅！　R＆B才子Bruno Major 9月登台開唱

才慶祝99歲生日！大馬前首相馬哈迪「咳嗽不止」住院　今年已第2次

周定緯驚吐重磅喜訊！　「2個月暴瘦10公斤」帥樣曝光

生活熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

高雄將大停水！影響4萬戶

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

高鐵上滑手機竟找到「哥哥」　下車超有默契說一句

可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

烤番薯再3天　颱風挑戰下周生成！可能最靠台灣時間曝

下周颱風機率達70%　預估路徑曝

下周恐有颱風影響　「強度中颱以上」

日正妹喊「被烈空坐吃掉了」　神照衝700萬觀看

口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身

圓山大飯店人事大地震　「民進黨國母」傳接董事長

大型重機爭取行駛高速公路！9/8遍地開花「開車上國道吶喊」

更多熱門

相關新聞

鐵門拉一半！她專心結帳「突冒出人頭」嚇到

鐵門拉一半！她專心結帳「突冒出人頭」嚇到

很多店家在收拾東西、準備打烊時，都會拉下鐵門，示意目前已經不再接單。不過近日就有女網友發文透露，其實有很多客人都會無視鐵門，明明看到他們在收拾了，卻還鑽進店內詢問是否能點餐，讓她感到不解。

男友媽開3萬「要她到家裡實習」　網勸分手

男友媽開3萬「要她到家裡實習」　網勸分手

《她的日與夜》10金句

《她的日與夜》10金句

她穿瑜伽褲1舉動防走光　健身妹愣：是地獄

她穿瑜伽褲1舉動防走光　健身妹愣：是地獄

超多女生不穿內衣了！網推「1穿搭」得救

超多女生不穿內衣了！網推「1穿搭」得救

關鍵字：

追劇韓劇Dcard

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面