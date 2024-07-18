追完就想飛韓國！「哪部韓劇非常好看」網點名這3部：一看再看

▲很多人愛追劇。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多學生、上班族都熱愛追劇，其中韓劇就非常受歡迎。近日有網友發文表示，他每次看完韓劇，就會想去韓國玩，不知道大家心中第一名的韓劇是哪一部呢？貼文曝光後，《請回答1988》、《Signal信號》、《順風婦產科》都被網友頻頻點名。

近日有網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家心目中第一名的韓劇是哪部」為標題發文，提到他前陣子重看了一次自己很喜歡的韓劇，像是《請回答1988》、《機智醫生生活》，每次只要看完，他就會很想去韓國玩。與此同時，他也好奇大家心中第一名的韓劇是哪部呢？

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貼文曝光後，不少網友都點名《請回答1988》、《Signal信號》、《順風婦產科》，「1988也是我最愛」、「1988好看」、「還得是請回答1988」、「心目中永遠的第一1988」、「信號跟我的大叔並列第一」、「順風婦產科，沒有之一」、「順風婦產科+1，超好笑」、「唯一讓我一看再看只有順風」。

還有網友回應，「機智看3遍了，被你一提又想看了」、「浪漫滿屋，唯一看得完的韓劇」、「我的大叔」、「愛的迫降」、「主君的太陽，剛好男女主角我都很喜歡」、「來自星星的你」、「私心最愛鬼怪」、「哲仁王后，喜歡好笑的」、「告白夫婦」、「2521、淚之女王、機智醫、金師傅系列」。話題引發討論。