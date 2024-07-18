快訊／桃園籃球少年再添1死！相揪夜遊猛撞大貨車　2人先後雙亡

▲桃園市楊梅區16日發生車禍釀二死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

桃園市楊梅區16日發生死亡車禍！熱愛籃球的17歲陳姓少年和丁、何姓少年是球友，16日陳騎機車搭載丁，和騎機車的何姓少年相約夜遊，回程時3人行經楊湖路三段，疑因夜晚視線不良，陳先擦撞路旁停放大貨車後，遭後方跟車的何姓少年追撞，兩輛機車因而雙雙翻覆，其中陳與丁傷勢嚴重，陳送醫急救後不治，丁則持續搶救，稍早再度傳出不幸消息，丁也因傷重不治身亡。

楊梅警方獲報，16日10時2分許於楊梅區楊湖路三段前發生機車互撞事故，員警到場後，發現2輛機車倒地，機車零件散落一地，其中17歲陳姓騎士與後座17歲丁姓少年疑因天色昏暗視線不良，擦撞停放路旁之大貨車，後方17歲何姓騎士閃避不及又追撞，導致2輛機車雙雙翻覆。

警方通知消防人員到場協助，其中陳姓騎士送醫急救後因傷重不治，後座丁姓少年送至林口長庚醫院急救，另後方何姓少年則為手腳擦挫傷勢，但無生命危險，警方為2名受傷少年進行酒測，均無酒精反應。大貨車停放於路邊，因有壓到白線故有妨礙他車通行違規情事，警方依道路交通管理處罰條例56條1項5款進行裁處，至於肇事責任仍由警方調查釐清中。

據了解，陳男個性陽光，剛從國中畢業，平日喜歡打籃球，與丁、何皆是球友，昨晚3人相約騎車至埔心車站附近夜遊，回程時竟發生車禍，陳、丁兩人傷重離世，目睹好友車禍過程的何姓少年也一臉驚恐。陳男的媽媽、哥哥、姊姊與姊夫昨日抵達殯儀館，姊夫哀痛透露，不清楚事故發生過程，現在只盼警方查明車禍真相。