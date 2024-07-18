常有違停車！桃園客運無奈「取消站牌」　網怒酸：大違停時代

▲桃園客運官網也有發出公告。（圖／翻攝自桃園客運官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園客運公告引發議論，因為上面寫下，有8路線的車班將取消停靠某站牌，原因是「該路段車流量大，此站牌距離路口過近，且常有違停車輛，導致本公司車輛無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞。」令眾人傻眼，「爽到違停仔，苦到公車族」、「大違停時代」、「沒辦法，公車沒停在規定範圍內，是公車被罰。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有違停太多取消公車的卦？」在群組看到一張圖，有人拍下桃園客運的公告，上面指出，自113年8月1日起，將取消8路線停靠某社區雙向站位。

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至於取消理由則與違停有關，「該路段車流量大，此站牌距離路口過近，且常有違停車輛，導致本公司車輛無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞，並影響後方來車通行」，請乘客改到前後站乘車。

這令原PO不禁直呼，「因為違停太多，影響公車沒辦法靠站，所以乾脆都不停靠了，請到下一站上車，有沒有解決不了違停就拆公車站牌的卦？」

貼文一出，眾人也傻眼，「有夠白癡！爽到違停仔，苦到公車族。違停仔就是死也不會搭公車那種人，去跟他說欸公車要停，他還會說停一下會死喔、公車又還沒來」、「如果能這樣，新北可以廢一堆站了，一堆低能車擋公車停車點，只能被迫在車道停，然後超塞」、「各站違停下去，我看你公車還要不要玩」、「大違停時代大家早點習慣。」

還有網友表示，「桃園路小條違停多，無法改變了」、「常去Costco都會經過，尤其是靠近電研路那邊，路真的不夠大，彎轉過去路又開闊一點」、「裝個監視器科技執法下去，看誰敢違停」、「沒辦法，公車沒停在規定範圍內是公車被罰」、「路口附近店面的顧客喜歡把慢車道變成停車場。」