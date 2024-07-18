涉行賄鄭文燦！90歲台塑重臣楊兆麟現身羈押庭　光下車就花1min

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉嫌在任職桃園市長期間貪汙收賄，同案被告的還有前台塑重臣高齡90歲楊兆麟，楊兆麟原以1000萬元交保，檢方抗告後高等法院撤銷發回桃園地院重開羈押庭，今（18）日下午2點召開羈押庭，楊兆麟搭豪車到場，在旁人的協助下，約花了1分鐘才下車坐上輪椅，隨後在2律師陪同下進入地院。

▲楊兆麟今天搭車到場，在旁人協助下進入地院。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

檢方調查，擁有「台塑三巨頭」之稱的楊兆麟、侯水文（副總兼發言人）、廖俊松（台塑顧問）等人涉嫌在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中爭取周邊農地劃入開發案，於2017年9月籌資500萬元行賄鄭文燦。檢調陸續約談3人後收押侯水文及廖俊松父子共4人，楊兆麟則被桃園地院裁定1千萬元交保。

桃檢抗告成功發回更裁後，桃園地院12日依然維持楊兆麟1000萬元交保，桃檢不滿再次提出抗告。高等法院17日表示，楊兆麟涉犯詐欺取財罪、行賄罪嫌疑重大，根據相關跡證，楊兆麟是否有逃亡、串證及滅證之虞尚非無疑，另原審諭知1000萬元交保，金額是否相當而符合比例原則亦非無疑，審酌後認定檢方抗告有理由，撤銷交保並發回桃園地院更裁。

桃園地院今天下午2點開庭審理，楊兆麟今下午1時許搭豪車抵達，旁人幫忙從後車廂拿輪椅，放於車門旁協助楊兆麟下車坐上輪椅，但楊年事已高，光是下車換坐輪椅，就花了1分鐘，他隨後在2名律師陪同下進入地院，對媒體的問題只頻頻點頭，沒有正面回答。