桃園工人酒駕堆高機「開去老闆家」　無照也沒通行證...這下慘了

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園一名黃姓男子，日前從工地酒後駕駛堆高機要到老闆家，行駛於蘆竹區南山路二段遭警攔查，警方對其實施酒測，發現酒測值達0.59mg／L，偵訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲男酒駕開堆高機行駛在道路上，遭蘆竹警開罰送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方日前執行巡邏勤務時，發現一輛堆高機行駛於蘆竹區南山路二段，因堆高機等動力機械，非經申請臨時通行證不得行駛於道路，於是上前盤查，發現不僅堆高機沒有申請臨時通行證，黃男也沒有訓練執照，而且滿臉通紅，身上還散發酒味，警方對其實施酒測，酒測值達0.59mg／L，觸犯刑法公共危險。

黃男表示，自己從工地酒後駕駛堆高機出發，要到蘆竹區的老闆家，沒想到卻被警方攔下。警方事後已請業者出面自行領回堆高機，並表示，道路交通管理處罰條例32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並禁止其行駛。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，堆高機未經申請許可不得於道路行駛，駕駛及業者應依法申請臨時通行證，或依相關規定拖運，以維護用路安全。