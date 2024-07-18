快訊／高雄「冰櫃屁孩」完蛋！萊爾富再發聲列4損失：不排除求償

▲屁孩躺進萊爾富冰櫃，還錄影片上傳網路，此舉立刻引發大批網友撻伐。（圖／翻攝Threads）

記者周姈姈／台北報導

高雄一名屁孩躺進萊爾富冰櫃露出安詳神情，還拍成影片上傳到網路，引發網友撻伐，萊爾富稍早表示，第一時間已將冰櫃內食品全數下架、消毒並報警處理，而萊爾富今日下午再作出最新回應，內容指出此事件造成4大損失，不排除向行為人求償。

此則屁孩躺萊爾富冰櫃影片分享在社群平台「Threads」，從影片可以看到，有一名黑衣少年爬進冰櫃，身體直直地躺在冰櫃裡，甚至還眼睛閉上，同行友人更嘻笑喊「哥哥來看你囉」。這樣的不良行為引起大批網友討論，網友看完後紛紛表示「校門關比鬼門開還可怕」、「這麼想躺冰櫃怎麼不直接去太平間躺」、「現在的小孩怎麼了」、「可以一直關在裡面沒關係…」。

據悉，受害店家是萊爾富位於高雄杉林區的大愛門市，轄區旗山分局證實，這起事件發生在14日晚間9點多，影片流出後，今日接獲業者報案。警方也表示，獲報後正調閱相關監視器影像，後續將通知涉案男子到案說明，並依涉嫌毀損罪函送法辦，也會與超商業者溝通協助注意，若有發現危險的行為請立即通報。

▲該冰櫃暫停販售中。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對此事，萊爾富今日上午回應，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有污染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」

關於損失部分，萊爾富今日下午再發布最新聲明，「本公司因本事件所造成之損失，除商品成本外，尚包括商品下架報廢、冰櫃清潔消毒等額外支出費用，甚至因此而影響公司商譽的損失，本公司均不排除向行為人求償。」