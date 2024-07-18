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快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

▲▼超商8＋9躺冰櫃。（圖／翻攝Threads）

▲屁孩躺進萊爾富冰櫃，還錄影片上傳網路，此舉立刻引發大批網友撻伐。（圖／翻攝Threads，下同）

記者周姈姈／綜合報導

躺超商冰櫃屁孩慘了！近日網路流傳一段影片，竟有屁孩躺進冰櫃還露出安詳神情，此舉一出立刻引發大批網友撻伐，而事發超商正是萊爾富，對此，萊爾富表示，已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒，且不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。

本站稍早報導《屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋：直接去太平間》指出，該影片在「Threads」網路論壇上被分享，其中一位年輕人躺在冰櫃內，並有人在留言中調侃說：「西門町逃票少女：可不可謝謝你；可不可口水店員：萊爾富謝謝你；萊爾富89申請出戰。」

▲▼超商8＋9躺冰櫃。（圖／翻攝Threads）

這樣的行為引來網友熱烈討論，「校門關比鬼門開還可怕」、「年紀小小就學人家躺冰櫃？但麻煩要躺去殯儀館，先去登出。」、「這麼想躺冰櫃怎麼不直接去太平間躺」。

針對此事，萊爾富回應，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」

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