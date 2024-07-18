屁孩「躺冰櫃裝死」觸禁忌　廖大乙：對好兄弟不敬...分明在找死

記者白珈陽／台中報導

高雄發生有少年爬進超商冰櫃「面露安詳」的影片流出，引起網友撻伐，此舉不但造成超商初估約1萬5000元財損，民俗專家廖大乙看了更直接痛批「太離譜，分別在找死！」，稱少年已觸犯民間禁忌，且再過半個月就是鬼門開，對「好兄弟、好姊妹」十分不敬，建議少年要向關公好好懺悔，也要對店家及社會大眾誠心道歉。

▲廖大乙聽聞少年爬進超商冰櫃惡作劇裝死，痛批太離譜。（圖／廖大乙提供）



廖大乙表示，民間習俗最忌諱的就是「死」字，一般人在路上看到有人往生的住家或商家，都會刻意迴避，因為傳統上對於「死」比較忌諱，結果現在竟然有人在超商惡作劇，故意躺在冰庫佯裝離世的樣子，非常不可取。

廖大乙指出，再過幾天就是城隍爺生日，專辦陰陽兩界事務的城隍爺比較嚴肅，常人進到廟宇都要肅靜，城隍爺不容忍社會這樣的放肆，況且再半個月就是農曆七月鬼門開，屆時七月「好兄弟、好姊妹」紛紛出來，少年不敬的舉動，恐怕會導致他發生不好的事。

廖大乙建議，該名惡作劇的少年要趕快到關公面前誠心懺悔，因關公正氣參天，較願意原諒一時失慮的惡作劇舉動，而出手幫忙少年；另外，少年也要向店家賠償以及對社會大眾道歉，求得諒解。

▲屁孩鑽進超商冰櫃。（圖／翻攝Threads）

據查，受害店家是高雄杉林區的萊爾富大愛門市，轄區旗山分局證實，這起事件發生在14日晚間9時許，影片流出後接獲業者報案，指出當日有一名黑衣男子與友人進入店內，無故整個人鑽進陳列冰品的冰櫃中嬉鬧，引起一旁友人全程訕笑，還把過程全部錄下後就離開，經盤點初估損失1萬5000元。

警方表示，獲報後正調閱相關監視器影像，後續將通知涉案男子到案說明，並依涉嫌毀損罪函送法辦，也會與超商業者溝通協助注意，若有發現危險的行為請立即通報。

萊爾富對此表示，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」