屁孩躺萊爾富冰櫃地點曝！衛生局稽查食品全清空　警方也出手了

▲黑衣男子爬進萊爾富超商冰櫃。（圖／翻攝Threads）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名屁孩爬進超商冰櫃，並做出安詳的表情，同行友人竟還喊「哥哥來看你囉」，影片流出後引起網友撻伐。萊爾富對此表示，不排除追究法律責任，已報警處理。衛生局今(18日)到門市稽查，冰櫃內產品已全數下架銷毀，現場也進行清潔消毒，而男子等人行為恐涉社會秩序維護法。

社群平台「Threads」上有一則貼文被網友議論，有一名黑衣少年爬進超商冰櫃，眼睛閉上後，身體直直地躺在冰櫃內，同行友人還嘻笑喊：「哥哥來看你囉。」

網友看完後紛紛表示：「校門關比鬼門開還可怕」、「這麼想躺冰櫃怎麼不直接去太平間躺」、「現在的小孩怎麼了」、「可以一直關在裡面沒關係…」。

▲▼屁孩躺萊爾富冰櫃惹議，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日上午前往該超商稽查，經查生鮮食材冰櫃內所有水產品已下架，並將銷毀不再販售，現場已立即進行清潔消毒，另針對民眾此不當行為，業者已報警處理，恐涉及違反社會秩序維護法。

衛生局呼籲，食品業者應依「食品良好衛生規範準則」，加強食材放置、貯存、設施衛生管理，恪遵食品安全衛生管理相關規定，以維護食安與市民健康。

萊爾富對此表示，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」

據悉，受害店家是在高雄杉林區的大愛門市，警方則表示，目前超商人員仍在清點損失商品，尚未至派出所製作筆錄。