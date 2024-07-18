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社會 社會焦點 保障人權

快訊／萊爾富「冰櫃屁孩」慘了　警鎖定涉案人將依毀損罪送辦

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名屁孩爬進超商冰櫃嬉戲，並面露安詳的表情，同行友人竟還喊「哥哥來看你囉」，影片流出後引起網友撻伐，萊爾富初估約損失1萬5000元，今(18日)正式報警處理。警方表示，將調閱監視器，通知涉案男子到案說明，後續將依涉嫌毀損罪函送法辦。

▲▼超商8＋9躺冰櫃。（圖／翻攝Threads）

▲屁孩鑽進超商冰櫃。（圖／翻攝Threads）

社群平台「Threads」上有一則貼文被網友議論，有一名黑衣少年爬進超商冰櫃，眼睛閉上後，身體直直地躺在冰櫃內，同行友人還嘻笑喊：「哥哥來看你囉。」

網友看完後紛紛表示：「校門關比鬼門開還可怕」、「這麼想躺冰櫃怎麼不直接去太平間躺」、「現在的小孩怎麼了」、「可以一直關在裡面沒關係…」。

▲▼屁孩躺萊爾富冰櫃惹議，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲屁孩躺萊爾富冰櫃惹議，衛生局今日前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，受害店家是在高雄杉林區的大愛門市，轄區旗山分局證實，這起事件發生在14日晚間9點多，影片流出後，今日接獲業者報案，指出當日有一名黑衣男子與友人進入店內，無故整個人鑽進陳列冰品的冰櫃中嬉鬧，引起一旁友人全程訕笑，還把過程全部錄下後就離開，經盤點初估損失1萬5000元。

警方表示，獲報後正調閱相關監視器影像，後續將通知涉案男子到案說明，並依涉嫌毀損罪函送法辦，也會與超商業者溝通協助注意，若有發現危險的行為請立即通報。

▲▼屁孩躺萊爾富冰櫃惹議，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲該冰櫃暫停販售中（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這種開玩笑的嬉戲行為非常不智，慎重呼籲年輕朋友們，切勿一時貪玩而觸法，否則不管有心或無意，警方都將依法送辦。

萊爾富對此表示，「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」

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