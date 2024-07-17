美艷人妻炒股慘賠「淪性奴」！　銀行員衝動2次代價出爐

圖文／鏡週刊

一名人妻小美（化名）透過交友軟體認識銀行員小帥（化名），後因炒股慘賠向小帥借3萬元周轉，小帥趁人之危要求人妻當性奴還債，2人在小帥住處發生2次性行為，後小帥傳鹹濕簡訊詢問人妻「我表現還可以嗎」、「下次還可以找妳嗎」、「昨天有滋潤到」、「妳很敏感很濕捏」，被小美的丈夫抓包挨告，新北地院判小帥賠償人夫20萬元。

判決指出，2022年小美向小帥透露因投資失利慘賠，不敢告訴丈夫，向小帥借3萬元救急，小帥見小美頗有姿色動起歪念，要求小美當性奴。之後2人相約在小帥住家碰面，發生2次性關係，小美也順利拿到3萬元周轉金。

事後，小帥還傳簡訊問小美「我表現還可以嗎」、「感覺有滋潤到，妳很敏感很濕捏！」並要求下次再碰面，小美則回覆「真的很誇張，很怕還不了你」。但被小美丈夫發現2人的對話紀錄，怒告小帥侵害配偶權，求償百萬。

法官審理後認為，小帥明知小美是人妻，仍與對方發生性行為，足以破壞婚姻生活之圓滿安全及幸福，判賠20萬元。

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