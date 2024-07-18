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陸美女行員「出軌多名同事」！千字文向丈夫懺悔：我欲求不滿

人妻銀行員變「淫行員」！千字文自爆上班就是多P，網驚：女主角真的美。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國浙江一名黃姓女銀行員近日在網上自爆，她的上班生活跟別人與眾不同，她一上班就是「多人運動」，而且她本人也已經是名人妻，但依然跟不同男人出軌。黃女的自爆千字文一出後，隨即引發眾多網友熱議。

黃女在微博上自稱自己是一名銀行上班專員，並在2014年與大學同學結婚，婚後育有2子，婚姻生活美滿。不過黃女承認，自己欲求不滿，後來在職場上陸續與2名男子發生不正當關係。黃女說，出軌的第一名男子也是已婚狀態，後來變成複雜的四角戀後，黃女為求安慰，又找了第二名男子上床，導致黃女的私生活變得更加淫亂。黃女也直呼，自己對不起老公、他人家庭，甚至是自己的孩子。

有網友評論女主角本人(右圈者)真的美。（翻自微博）

▲有網友評論女主角本人(右圈者)真的美。（翻自微博）

黃女千字文自爆與多人出軌「上床運動」。（翻自微博）

▲黃女千字文自爆與多人出軌「上床運動」。（翻自微博）

不過黃女洋洋灑灑寫下千字文自爆出軌多P事蹟後，隨即引發眾多網友討論，不少網友認為，黃女之所以寫下長篇文，很有可能別人手上早已保有影像，因此黃女被迫寫下千字文「認罪」。另外也有網友直呼：「無恥無下限！」、「難道是靠肉體想上位？」、「金融圈的常態。」還有網友表示，看過女主角本尊，認為她本人「真的美」。

網友認為黃女被抓到把柄，因此被迫寫下千字文認罪。（翻自微博）

▲網友認為黃女被抓到把柄，因此被迫寫下千字文認罪。（翻自微博）

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