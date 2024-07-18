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「新竹雙長」都涉貪！縣長起訴、市長下周宣判　高虹安心情曝

▲高虹安、楊文科對縣市合作有共識。（圖／高虹安辦公室提供）

▲高虹安、楊文科兩人在選舉期間及當選後對於縣市合作有多項共識合作。（資料圖／高虹安辦公室提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署昨(17)日針對竹北天坑一案作出重磅起訴，包含新竹縣長楊文科、新竹縣前工務處長江良淵、豐邑機構董事長劉樹居、豐邑機構總經理邱崇喆及飯店執行長劉純芳等12人都被起訴並求處重刑。身卡助理費一案也是下周要宣判的新竹市長高虹安也對此表示回應。

新竹地區近幾個月不斷爆發公職人員涉嫌收賄、圖利等問題，多名縣市府主管、警官、警員都紛紛中箭，新竹縣市瞬間成為台灣人眼中的「貪官集中地」，甚至新竹縣市大家長也無法逃過一劫，紛紛被起訴調查。

昨日地檢署發出近萬字新聞稿說明竹北天坑案的調查結果，其中楊文科的量刑意見高達近千字、佔全新聞稿10分之1，檢察官甚至痛罵楊文科在百姓前正義的樣子簡直「虛偽」、「一再聽憑建商請託，而對轄下公務員關說甚而共同圖利」，「施壓下屬執意悍然違法圖利建商」，反讓一級主管需要低聲下氣拜託建商疏通議員，稱楊文科「侍建商如上賓、對百姓安居生活的請求卻如草芥般的不以為意」。

隔壁新竹市長高虹安也因助理費案官司纏身，她說尊重新竹縣政府及楊文科縣長的回應，如果有一些相關證據，相信會在司法程序中與法官說明清楚。

至於下周就要宣判的自己，高虹安則說，目前施政活動和行程都正常進行，這是身為市長最重要的事。她也提及，最近有很多不實謠言，包含辭職、投入補選或交棒給他人等，這些都是空穴來風的謠言，她認為這些謠言都是某些特定人士為了個人發展或職業規劃而散布的消息。

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