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社會 社會焦點 保障人權

官商勾結超會演！特斯拉掉天坑...楊文科衝現場　5分鐘就閃人

記者陳凱力／新竹報導

據檢方調查報告，竹北「豐采520」建案施工期間造成多次8次坍塌，其中5次為外部坍塌形成天坑，另3次因為發生在基地內部的地下室，所以外界並不知道。多次天坑中，直到一台全新特斯拉掉進去，才成為全國焦點，但在特斯拉之前，其實已經發生過小貨車掉坑的意外了。

檢方偵查認定，新竹縣長楊文科與市府工務處長江良淵，一直都知道「豐采520」坍塌問題並未從根本解決，但仍配合豐邑，昧著良心放行復工，甚至在第5次(特斯拉掉落)坍塌，已占據全台新聞版面頭條時，隔天仍堅定按既定行程，帶隊率領前新竹縣長邱鏡淳、在地藝術家等約170人，搭乘首航包機前往日本宮崎縣，進行為期3天的交流，對比事發當天在現場只停留5分鐘，實在「天差地別」。 

▲竹北天坑吞特斯拉「縣長5分鐘快閃」　楊文科今飛日本3天被罵爆。（圖／市民代表陳禹同提供）

▲▼第5次天坑時吞了一台特斯拉，當時楊文科縣長指快閃了約5分鐘，隔天就按既定行程飛往日本。（圖／市民代表陳禹同提供）

▲竹北天坑吞特斯拉「縣長5分鐘快閃」　楊文科今飛日本3天被罵爆。（圖／市民代表陳禹同提供）

當時楊文科「快閃」的時間，正好被竹北市民代表陳禹同拍照記錄下。他事後回顧說，楊文科(112年4月27日)大約10點50分左右抵達現場，之後稍微看了一下坑洞，媒體也瞬間圍上「堵麥」，聯訪完後楊文科就直接離開，前後約5分鐘。

當時的社區主委也不滿，認為楊縣長「離民眾很遙遠」，不止短暫停留5分鐘，就連他想要上前陳情，都被隨扈阻擋在外，嘲諷「5分鐘大概就是撒泡尿的時間而已」，「最不要臉的是豐邑事發當下還在施工，要等縣府發函(才能停工)，從上午10點多發生坍塌到中午，都沒有(豐邑)高階主管到現場關心」。

「事發露個臉拍照隔天就去日本， 工務課又把球踢給竹北市長，還請你好好監督一下！」當時的主委曾表示，同意復工是縣府，出事就卸責給市府（竹北市公所），楊文科沒有連任壓力，現在也不演了，明明縣府大小活動贊助名單都有豐邑。這些當時的過程與訪問紀錄，再對比今日檢察官發出的調查報告，真令人唏噓。

▲▼豐采520坍塌時間。（圖／地檢署提供）

▲豐采520建案周邊坍塌時間。（圖／地檢署提供）

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►感謝追出貪官汙吏！竹北天坑受災戶發聲　要豐邑提撥公安基金
 

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