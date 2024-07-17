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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光

▲▼竹北天坑、特斯拉天坑、大有可為。（圖／住戶提供）

▲居民拍下今日社區門口花圃的照片，並表示裂縫越來越大，而且地板的下陷感變重。（圖／住戶提供）

記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案施工期間造成多次8次坍塌，包含5次外部坍塌（天坑）及3次內部坍塌，其中尤以去年4月27日發生的特斯拉天坑影響最為嚴重，因為天坑位置緊鄰豐邑新建案的「大有可為」社區。如今事發已過1年，不只社區周邊道路、花圃的裂縫越來越大，就連地板住戶都說下沉有感！

去年4月27日上午9時許，一名特斯拉車主將車輛停在大有可為社區前的停車格，隨後前往一旁的喜來登飯店辦事，沒想到才進去一下子，交車不到1個月的特斯拉就被天坑當場「吃掉」，讓他當場傻眼。

▲▼竹北天坑、特斯拉天坑、大有可為。（圖／住戶提供）

▲同樣是今日拍下的畫面，住戶表示，尺的前方明顯下陷。（圖／住戶提供）

事實上，這不是豐采520天坑第一次吞掉車輛，早在2022年7月31日，在勝利二路一側的天坑也曾吞掉一輛小貨車，但當時這個天坑旁是在土地公廟前方，而非高樓大廈，所以並未引起住戶恐慌。

直到去年4月27日的特斯拉天坑事件發生，這起不斷塌陷的建案才開始被關注。因為天坑就在自己門口，大有可為的住戶不滿縣府與建商的應付了事，進而發起自救會，多次展開行動。

自救會提出多項訴求，協商多次後終於被採納，但直到今年6月，建商才開始和住戶第一次談到賠償問題。

▲▼竹北驚見2天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」道路緊急封鎖。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

▲111年吞掉小貨車的天坑，長寬至少各5公尺。（資料圖／翻攝邱靖雅臉書、爆料公社）

大有可為住戶說，今年6月份才首次提到賠償，當時豐邑機構人員還算客氣，但因為是第一次協商，所以並未對內容做出定案，只知道豐邑是對周邊社區一個一個談。

住戶表示，特斯拉天坑發生後，社區的路面、地板都出現裂縫甚至下沉，1年多來又經歷了幾次不小的地震，許多裂縫明顯越來越大，地板的下沉感也明顯嚴重。

此次，地檢署作出偵查報告，住戶們也感謝檢察官們青天無私，揭露官商勾結以及偷工減料的真相，但家園已毀，對於一輩子打拼買下的房子最後變成燙手山芋，住戶們有苦說不出。

▲竹北天坑第10天連署。（圖／讀者提供）

▲竹北天坑發生後居民組成自救會，並連署要求縣府重視。（資料圖／讀者提供）

▲▼豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能鑑定被噓爆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲當時的搶險說明會上，楊文科出面與居民站在一起，豈料今日的檢察官報告，竟跌破眼鏡。（資料圖／讀者提供）

▲竹北天坑第10天居民聯署。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼112年4月特斯拉天坑後，當時時社區門口的建築裂縫有已經非常大，住戶說，經過多次地震，現在的裂縫又更大了。（資料圖／記者陳凱力攝）

▲竹北天坑第10天居民聯署。（圖／記者陳凱力攝）

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