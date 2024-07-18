裴洛西告知拜登「選不贏川普」　破壞民主黨贏得眾院機會

▲裴洛西告訴拜登，他如果繼續選，既無法選贏川普，也會破壞民主黨贏得眾院的機會。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選11月即將登場，民主黨籍現任總統拜登堅持選到底。不過如今有消息人士透露，前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）私下跟拜登說，依據民調數據，他是無法擊敗共和黨對手、前總統川普，且還可能破壞民主黨在大選中拿下眾議院的機會。

CNN報導，這是拜登在6月27日總統電視辯論表現失利以來，裴洛西與拜登之間的第2次已知談話，談話確切日期並不清楚，但消息人士宣稱，這場談話發生在上周。除了這次，拜登與裴洛西也曾於7月初聊過。

消息稱，當拜登聽到裴洛西所說的話時予以反駁，表明已有民調顯示他會選贏。外傳裴洛西曾要求拜登長期顧問唐尼隆（Mike Donilon）接聽電話討論這些數據。

不過消息人士都沒有提到裴洛西是否告訴拜登，她認為拜登應該退出競選。裴洛西曾於上周受訪時表示，要由拜登本人來決定是否繼續競選，「我們都鼓勵他做出決定，因為時間不多了」。

針對裴洛西與拜登之間的最新談話，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）尚未做出回應。裴洛西發言人則透露，裴洛西12日以來就一直在加州，此後並未與拜登通話。