川普要台灣交保護費掀美跨黨派議員議論　他：背叛台灣！賣給中共

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

共和黨總統參選人川普接受「彭博商業周刊」訪問時稱，希望台灣向美國支付防禦費。對此，美國跨黨派議員皆表達不同看法，共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，台灣堪稱美國的完美盟友典範；而民主黨眾議員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）則指責川普背叛台灣，背棄美國長期對台灣的跨黨派承諾，將「世界上最有活力的民主國家之一」賣給中國共產黨。

「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）出刊，川普在訪問中提到，希望台灣向美國支付防禦費，引起台灣政壇、國際與學術界熱烈討論。不過，美國國會跨黨派議員的看法，仍維持以往論調，甚至批評與否定川普的相關言論。

美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）接受媒體訪問時就表示，台灣堪稱美國的完美盟友典範，也一直是美國防禦性武器的最大買家之一。

至於民主黨眾議員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）的評論與用字則更為激烈，他指責川普背叛台灣，背棄美國長期對台灣的跨黨派承諾，將「世界上最有活力的民主國家之一」賣給中國共產黨。

在官方態度方面，美國國務院發言人米勒表示，台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年來美國提供的安全合作，都是台灣購買，不是美國做慈善，官方言論再度表達挺台立場。