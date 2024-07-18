10歲童逃家向鄰居求救　30分鐘後被「154公斤養母」活活壓死

▲養母被控過失殺人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州48歲女子威爾森(Jennifer Lee Wilson)被控，體重重達340磅（約154公斤）的她，竟然把自己全身的重量壓在10歲養子史蒂文斯(Dakota Levi Stevens)身上，導致男童窒息身亡。

波特郡(Porter)警方4月25日下午接獲報案，前往民宅發現10歲男童史蒂文斯已經沒有呼吸脈搏，警方發現他下頸部和胸部有瘀傷，急救後緊急送醫，留院2天後身亡。

威爾森告訴警方，因為史蒂文斯離家出走，她在隔壁鄰居家找到後把人帶回家，由於男童仍然不受管教，還一直揚言要走，她才會壓在對方腹部上，直到後來發現對方沒有反應，大約壓了5分鐘。

鄰居透露，大約在案件發生30分鐘前，史蒂文斯跑到他們家，希望他們可以收養他，因為養父母會打他，還不讓他打電話給社工，後來威爾森過來把孩子接走，他們在孩子身上沒看到受虐傷勢。

驗屍發現，史蒂文斯死於因暴力行為而引發的窒息，身上多處器官嚴重損傷，肺部、肝部出血。法律文件顯示，史蒂文斯體重僅40公斤，威爾森體重則為154公斤，體型是男童的好幾倍，當局最後依過失致死罪將威爾森逮捕。